Fernando Espinoza: «A lo empresarios inescrupulosos les importa más la riqueza que la vida y la salud de la gente»

El intendente de La Matanza también advirtió que intermediarios provocan aumentos de precios minoristas. Lo dijo durante una visita a un punto de vacunación antigripal para adultos mayores en instalaciones de la Parroquia San José Obrero de Ciudad Madero.

“Estamos llevando a cabo una gran campaña de vacunación antigripal para nuestros adultos mayores, que complementa aquella que se lleva a cabo en nuestros efectores de salud para pacientes de riesgo, embarazadas y niños hasta dos años”, dijo Fernando Espinoza al recorrer el puesto de vacunación en Ciudad Madero.

“Hasta hoy 43 mil personas ya fueron vacunadas en estos operativos que hacemos en distintos lugares de nuestras ciudades y en cada uno de los 57 efectores municipales de salud”, detalló el Intendente en cuanto a los resultados que viene teniendo el operativo especial de vacunación en todo el distrito.

Asimismo, se refirió a la toma de conciencia social sobre la cuarentena: “vemos a empresarios que les importa más exigir o presionar al Presidente de la Nación para que termine la cuarentena este fin de semana que la vida de la gente. Esos empresarios inescrupulosos únicamente quieren generar riqueza y no entienden que si interrumpimos la cuarentena, vamos a tener muchísimos problemas de salud y la pérdida de muchas vidas. Nosotros vamos a seguir acompañando las decisiones del Presidente”.

“Hay dos opciones: parar la cuarentena y que algunos sectores económicos hagan dinero, o seguir con la cuarentena y cuidar la vida de nuestra gente. Si no, miremos lo que pasa en Estados Unidos, Francia, España o Italia. Yo no quiero ver esas imágenes tristes en mi país, no las quiero ver en Argentina. Por eso cuidamos la vida”,

enfatizó el Jefe Comunal.

“También estamos trabajando fuertemente en el control de precios. Hay muchos vivos que están aumentando los precios. Lo mostraron los índices del INDEC. Aumentaron más los precios minoristas que los mayoristas. Por ende, hay intermediarios que provocan esto. Por eso vamos a seguir con los controles en supermercados e hipermercados para cuidar el bolsillo de nuestra gente”.

El Intendente estuvo acompañado por la Secretaria de Salud Pública, Doctora Gabriela Álvarez, quien resaltó que “estamos trabajando mucho en todos los efectores del Municipio, bajando los protocolos correspondientes, entregando todos los elementos de protección personal y articulando las tareas con los efectores provinciales”.

Por otro lado, la subsecretaria de Políticas públicas saludables Doctora Gabriela Pagliano, explicó que “la campaña de vacunación está siendo muy exitosa, en punto s estratégicos en todo el distrito y escuchando siempre las demandas para fortalecer cada uno de los espacios. Estamos vacunando a los adultos mayores, principalmente, y lo hacemos en áreas abiertas, manteniendo la distancia social. En cuanto a otras personas de riesgo, vacunamos a niños de 6 meses a 2 años, embarazadas y demás personas con indicación médica en nuestros efectores de salud”.

El Intendente se mostró muy agradecido con el párroco padre Leonardo por abrir las puertas de la Parroquia San José Obrero de la Obra Don Guanella para realizar este operativo. “Hoy todos tenemos la responsabilidad de ser solidarios. La parroquia San José Obrero es ejemplo de ello. Pero no debemos relajarnos, por eso le pido a los vecinos que seamos responsables. La mejor vacuna somos todos los argentinos quedándonos en casa”.