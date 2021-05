Fernando Espinoza: “Caer en la educación pública es un privilegio, eso significa que miles de familias de trabajadores tendrán un futuro mejor”

El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, participó junto al presidente de la Nación Alberto Fernández, al gobernador Axel Kicillof y al ministro de Educación Nicolás Trotta, de la puesta en marcha del Plan Federal Juana Manso que se llevó a cabo hoy en la planta de BGH en Ezeiza. Con una inversión de 20.000 millones de pesos, la fabricación de las netbooks generará 2000 puestos de trabajo y permitirá entregar 633 mil unidades a estudiantes de todo el país.

“El plan Juana Manso es otra política federal que impulsa nuestro querido presidente Alberto Fernández con una inversión de 20.000 millones de pesos para todo el país. Con educación, tecnología y más inclusión tenemos futuro. Por eso, el gobierno nacional continúa en ese camino dando apoyo a todos nuestros pibes y pibas haciendo realidad la entrega de 633 mil netbooks a estudiantes de escuelas de todo el país”, señaló Fernando Espinoza luego del acto.

“En La Matanza, la educación es una prioridad y por eso trabajamos junto con la Nación y la Provincia para garantizar conectividad, equipamiento, formación y capacitación docente. Sabemos del esfuerzo que hacen las y los docentes en esta crisis generada por la pandemia, por eso la decisión de nuestro presidente y de nuestro querido gobernador es cuidar la vida, cuidar a docentes y alumnos para evitar más contagios”, expresó el intendente de La Matanza.

“Para nuestro gobierno caer en la educación pública es un privilegio, porque eso significa que miles de familias de trabajadores pueden ir a la escuela, estudiar, formarse, ir a la universidad y tener un futuro mejor. Y trabajamos en consecuencia de ello, para garantizar el acceso a la educación a todas y todos. Es muy asombroso ver cómo algunos sectores judicializan las políticas sanitarias, no respetan las medidas de cuidado y favorecen actividades que aumentan los contagios usando excusas que no son creíbles, porque cuando fueron gobierno no defendieron ni la educación ni la salud, sino todo lo contrario”, remarcó el jefe comunal.