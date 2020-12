Fernando Espinoza: “Estamos haciendo realidad la interpretación de los sueños de las nuevas generaciones”

El intendente de La Matanza hizo esa afirmación en el marco de la capacitación de la Ley Micaela, que establece la formación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para las personas que se desempeñan en la función pública.

El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, realizó junto a los integrantes de su Gabinete, la primera capacitación correspondiente a la Ley Micae la, que establece la formación obligatoria y permanente en perspectiva de género y prevención de las violencias fortaleciendo la perspectiva de género para garantizar derechos. En este sentido, el Municipio de La Matanza se suma a la iniciativa en brindar estas charlas.

“Hoy es un día bisagra en la historia de La Matanza y creo que, como siempre, La Matanza es una caja de resonancia de lo que pasa en la Argentina. Lo que pasa en La Matanza siempre se adelanta a lo que va a pasar en el país. Este día va a quedar en la historia y empieza una nueva etapa en la Argentina. Me emociona ver que estamos haciendo realidad la interpretación de los sueños de las nuevas generaciones. El poder ser parte real, activa, de lo que viene en Argentina y lo que viene en el mundo me da mucha felicidad”, valoró el intendente Fernando Espinoza y felicitó a Liliana Hendel, secretaria de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad de La Matanza y todo su equipo, por el fuerte trabajo que están llevando adelante.

“Estas reuniones formativas que la Ley Micaela nos asigna, y a las que tomamos con mucho agradecimiento por ayudarnos a crecer, son para nosotros muy significativas. Sentir que la Argentina fue vanguardia en toda esta lucha que se dio desde el feminismo me hace sentir que estamos abriendo las puertas de una gran transformación en Argentina y en el mundo”, destacó el jefe comunal y enfatizó: “Me llena de orgullo escuchar a mis compañeros de gabinete, que los conozco mucho, con tanta conciencia dentro de esta clase magistral para frenar la violencia de género y para ampliar la igualdad de derechos, como por ejemplo, igualdad salarial donde hoy las mujeres ganan al mismo nivel, cuando en muchas empresas privadas ganan un 30% menos que los hombres. Esta es una verdadera política de Estado”.

El encuentro contó con la presencia de la vicegobernadora de la Provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, que participó de manera virtual por zoom y resaltó la importancia de aplicar la Ley Micaela para poder trabajar la prevención, sobre todo, de la violencia de género y felicitó al intendente Fernando Espinoza.

“La Ley Micaela es la conciencia de cada uno de nosotros y estar preparados para llevarlo a los distintos órdenes de la sociedad para trabajar la prevención y el primer lugar desde donde hay que hacerlo, es desde el Estado”, sostuvo la vicegobernadora y añadió: “Claramente el género, los femicidios y acosos machistas, o acoso de cualquier tipo de abuso, son formatos que debemos ir combatiendo. A las mujeres nos ha costado muchos años la lucha de visibilizar las situaciones por las que venimos atravesando”.

“El femicidio es, finalmente, una lucha perdida, un caso que no pudimos prevenir a tiempo, que no pudimos asistir, que se nos escapó, pero no es un caso, es una persona, es una familia, es un grupo familiar que termina destrozado. Entonces es fundamental visibilizar estas cuestiones, trabajarlas y que no queden solamente en esta presentación, sino que podamos extenderla y que llegue a cada lugar. Es una reivindicación para todas las mujeres, pero también para las diversidades de género poder tener hoy, en este distrito tan importante, la oportunidad de trabajar todas estas cuestiones”, remarcó Verónica Magario.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Mujeres, Políticas de Género y Diversidades de La Matanza, Liliana Hendel, felicitó al intendente Fernando Espinoza por la apertura hacia temas que fueron muy resentidos durante siglos y detalló: “Cuando asumimos como Secretaría nos prometimos plantear los sueños y concretarlos, convertirlos en realidad. A partir de la muerte brutal de Micaela, se puso en evidencia algo que hace mucho decimos y es que el sistema judicial es machista, patriarcal y no escucha cuando una mujer denuncia o está en riesgo. La Ley Micaela tiene que ver con poner blanco sobre negro los riesgos que las mujeres corremos y que el Estado debe comprometerse a eliminar”. En este sentido aseguró: “Fernando Espinoza, Verónica Magario y todo el gabinete, abren su corazón y lo más importante, es que se reconfirma el compromiso del intendente, pero también de todo el gabinete que estaba presente”.

Durante la capacitación, a cargo de la Doctora Noor Jiménez Abraham y el Licenciado Gustavo Alexis Escobar, de la Dirección de Políticas de Actualización de Conocimientos, la titular de la Secretaria de Mujeres, Liliana Hendel, hizo entrega del libro “Crímenes menores”, de Sandra Miguez, al intendente Fernando Espinoza. El texto aborda el proceso del jury a Carlos Alfredo Rossi, el juez de Ejecución de penas que otorgó libertad condicional a Sebastián Wagner, quien purgaba una pena por dos delitos de abuso sexual y quien, durante esa condicional, asesinó a Micaela García.

La Ley Micaela busca transmitir herramientas y (de)construir sentidos comunes, que cuestionen la desigualdad y la discriminación, y transformen las prácticas concretas de cada cosa que se hace. Se trata de una oportunidad para jerarquizar la formación y ponerla al servicio del diseño de políticas públicas con perspectiva de género en clave transversal, es decir, en todo el Estado. Su nombre conmemora a Micaela García, una joven de 21 años que fue víctima de femicidio en manos de Sebastián Wagner, un hombre con antecedentes que se encontraba en libertad condicional, beneficio concedido por la Justicia de la provincia de Entre Ríos.

“Esto es la revolución de las mujeres y la revolución de las hijas, el dirigente político que no lo entienda así no sabe interpretar el reclamo y los sueños de las nuevas generaciones y se tendrá que retirar”, concluyó el intendente Fernando Espinoza.