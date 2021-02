Fernando Espinoza: “Finalizan las colonias pero la felicidad de los chicos es para siempre”

El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, participó del cierre de jornada de las colonias de verano con chicas y chicos en el Polideportivo Alberto Balestrini, ubicado en Lomas del Mirador, uno de los predios donde se llevaron a cabo las actividades recreativas y pedagógicas de la temporada de verano 2021 que, en esta oportunidad por el marco de COVID-19, contó con 10.000 colonos. El municipio proveyó transporte, vianda, logística, organización, predio, piletas y la sanitización permanente.

“Estamos muy felices con el desarrollo de las colonias de verano 2021 porque en el medio de la pandemia del COVID-19 tomamos la decisión de llevar adelante las colonias con todos los cuidados y protocolos adecuados, y fue la mejor decisión”, dijo Fernando Espinoza y agregó: “Trabajamos todos los días para que los más chicos puedan tener un futuro digno y feliz. Ellas y ellos son el futuro de la Argentina, y no vamos a fallarles”.

“Es importante destacar que no tuvimos ningún contagio ni entre los 10.000 chicos ni entre nuestros profesores en todas estas semanas de vacaciones de colonias. Cumplimos con todos los protocolos, los cuidados, la sanitización y pusimos toda la logística y estructura del municipio a disposición de las chicas y chicos. El traslado en micros en burbujas de quince chicos por vehículo, con tres profesores cada quince colonos y un guardavidas para poder seguir todos los protocolos y la sanitizacion”, destacó el jefe comunal.

“Estas colonias de vacaciones 2021 no solo fueron colonias de deportes y de cultura, sino que esta vez también fueron colonias donde generamos acciones didácticas para que los chicos se vuelvan a acostumbrar al comienzo de las clases”, destacó Fernando Espinoza y añadió: “Finalizan las colonias pero la felicidad de los chicos es para siempre”.

“A través de un Estado presente y activo trabajamos para poder brindarle la posibilidad a los chicos de venir a lugares abiertos con instalaciones de primer nivel como las del Polideportivo Alberto Balestrini y que puedan disfrutar de actividades como el cine a cielo abierto”, expresó Fernando Espinoza y subrayó: “Cada actividad es muy importante para ellos porque les da ánimo y expectativas de poder superarse en la vida. Ver una pista de atletismo de primer nivel como la de este Polideportivo -que está entre las tres mejores pistas de Argentina- motiva a muchos chicos a empezar a correr, a ponerse metas y objetivos o ir a natación cuando ven el natatorio. Cada posibilidad, cada acceso que tienen, les permite superarse a través de la educación, el sacrificio y el esfuerzo”.

“Seguramente los chicos que participan de estas colonias van a terminar estudiando en la Universidad Nacional de La Matanza porque se les modifica las expectativas de vida y eso es un acto de justicia social. Todos tienen que tener las mismas posibilidades para estudiar y desarrollarse en la vida. Por eso, el próximo sueño colectivo que vamos a llevar a cabo muy pronto es abrir las puertas de la nueva sede universitaria en González Catán. Eso es el Peronismo: generar una movilidad social ascendente”, sostuvo el jefe comunal.

El intendente Fernando Espinoza destacó: “Quiero agradecer a las médicas, a los médicos, al personal de cultura, a todo el personal de deporte, a nuestros profesores y a nuestros docentes por haber hecho realidad esta hermosa colonia de vacaciones en La Matanza. Como siempre digo: La Matanza no es grande, es grandiosa y lo es porque tiene jóvenes que nos dan la fuerza de una gran conciencia colectiva de unidad y felicidad. Como intendente, no hay nada que me llene más el alma y el corazón que ver en una sonrisa, la alegría y la felicidad de los chicos en estas colonias de vacaciones”.

“Para nosotros esto es la punta de lanza de un año donde queremos terminar de vacunar rápidamente a todos los ciudadanos. Tenemos absolutamente todo preparado para empezar lo que va a ser la tercera etapa de la vacunación. Vamos a llevar la vacunación a cada una de las ciudades. No vamos a esperar a que la gente venga a los hospitales, vamos a salir con operativos a las ciudades y a los barrios”, sostuvo el Fernando Espinoza.

“Sabemos que la pandemia no terminó y que debemos seguir cuidándonos y sumándonos a las listas en la web www.vacunatepba.gba.gob.ar que la provincia y el municipio ofrecen para la vacunación pública y gratuita. En este sentido quiero destacar y agradecer la gran colaboración que está brindando la juventud solidaria de La Matanza en cada una de las plazas del municipio porque, sin dudarlo, salieron a la calle para ayudar a las vecinas y vecinos con el proceso de inscripción”, destacó el jefe comunal.

“En las colonias de vacaciones logramos transmitir y llevar alegría a las chicas y chicos con todos los cuidados necesarios. Sigamos cuidándonos entre todas y todos para seguir haciendo realidad más sueños”, concluyó Fernando Espinoza.