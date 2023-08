FERNANDO ESPINOZA GANÓ LAS PASO EN LA MATANZA

Con el 45 por ciento de los votos, el Intendente se impuso con bastante comodidad estas particulares elecciones donde la propuesta de Javier Milei empató en 23 por ciento con la Lista de Juntos por el Cambio de Eduardo “Lalo” Creus, representante de Patricia Bullrich, la ganadora de la interna de Juntos por el Cambio ante Horacio Rodríguez Larreta. Derrotó así a las listas restantes de la interna de Juntos por el Cambio: la del concejal Héctor “Toty” Flores y Evolución, que llevó a Josefina Mendoza, con el aporte del radicalismo matancero.



Al cierre de esta nota y con el 96,36 por ciento de mesas escrutadas, Unión por la Patria alcanzó otra vez el triunfo, teniendo al peronismo como la base fuerte de la coalición.

Ya en la madrugada de este lunes, Espinoza habló –como es la costumbre peronista desde 23 años–, a la militancia que lo esperó frente al Palacio Municipal, con el marco de bombos y trompetas.

“TUVIMOS UNA ELECCIÓN IMPRESIONANTE”

Acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario, figura importante en la campaña, Fernando expresó: “¡Hoy y siempre volvimos a demostrar que La Matanza es la Capital Nacional del Peronismo! Este domingo tuvimos una elección impresionante en La Matanza. Acá en la provincia de Buenos Aires, la vanguardia de este triunfo en la provincia, se da con el peso de los votos de la quinta provincia argentina: La Matanza”, arrancó tras los vítores y cánticos. Meta más trompetas y bombos, claro…

“La Matanza siempre está a la vanguardia de los hechos históricos y les quiero agradecer desde el fondo de mi corazón todo lo que hicieron desde las 4 o 5 de la mañana que están levantados en cada una de nuestras escuelas, en cada uno de nuestros barrios, cuidando los votos, fiscalizando, conteniendo y siempre generando una elección que fue un ejemplo para toda la Argentina”.

“¡NOS VAMOS A VER EN CADA BARRIO, EN CADA UNIDAD BÁSICA!”

“La gente votó en paz y masivamente en La Matanza, gracias a ustedes, a esta gloriosa militancia peronista. Mañana haremos las reflexiones qué tenemos que hacer, Veremos todas las cosas que han pasado a nivel nacional, claramente no fue un buen día a nivel nacional para nuestro espacio. Pero también decimos con mucha humildad, con mucha grandeza que el camino siempre, siempre lo marca el pueblo, el sentimiento del pueblo, y eso está muy claro por éste contundente triunfo en La Matanza”, señaló en la fría madrugada del lunes. Eran casi las 2 de la mañana y las y los militantes seguían allí…

¿Qué es lo que vamos a hacer a partir de mañana? Nos vamos a ver en cada barrio, en cada ciudad, en cada unidad básica, en cada plaza dando testimonio del mensaje, el mensaje que nos legaron Perón, Evita, Néstor y acá: Alberto Balestrini. Desde donde estén, juremos al cielo, levantemos nuestra vista Ia digamos con todo el orgullo de mundo: `Cumplimos, General, cumplimos Evita”, apuntó el Intendente.

Y siguió: “La Matanza volvió a ser el lugar de la Argentina que más votos le dio a Unión por la Patria en estas elecciones”.

“NO ME VOY A OLVIDAR NUNCA DE ESTE DÍA”

Y cerró exclamando: “¡Fuerza, compañeros, fuerza compañeras. no me voy a olvidar nunca de este día! Gracias, gracias por todo lo que hicieron.

¡Viva Perón, Viva Evita, Viva Néstor, Viva Cristina y hoy más que nunca, sobre la Capital Nacional del Peronismo, La Matanza, ¡¡Viva Alberto Balestrini!!

La Marcha Peronista volvió a cerrar, con el entusiasmo militante, este simbólico acto de reafirmación de la conducción de Fernando Espinoza, abriendo una esperanza ante el avance liberal como se vió el domingo.

LOS DATOS DE LA MATANZA



ESCRUTADAS EL 96,36 %

UNIÓN POR LA PATRIA 45%

LA LIBERTAD AVANZA 23%

JUNTOS POR EL CAMBIO 23%

FRENTE DE IZQUIERDA Y

LOS TRABAJADORES 5,02%

PRINCIPIOS Y VALORES 0,94%

LIBRES DEL SUR 0,54%