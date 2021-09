Fernando Espinoza: “La Matanza es la Ciudad Universitaria del Gran Buenos Aires»

El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, recorrió la Universidad Nacional de La Matanza junto al rector de dicha institución, Daniel Martínez, y habló con los estudiantes universitarios que están retomando la presencialidad. La UNLaM cuenta con más de 55.000 alumnos de los cuales el 92% son primera generación de estudiantes universitarios de su familia.

“Para construir la Argentina pospandemia nosotros escuchamos e interpretamos los sueños de las nuevas generaciones”, expresó Fernando Espinoza y sostuvo: “Apoyamos y confiamos en nuestras juventudes. Es un orgullo que el Frente de Todos de La Matanza tenga la lista con más jóvenes de toda la Argentina, con candidatos que representan al empresariado, a los estudiantes y al movimiento obrero”.

“Desde La Matanza, la Quinta Provincia argentina demográficamente hablando, ponemos a Brenda Vargas Matyi, de 26 años, como candidata a diputada nacional para representar a nuestra juventud”, dijo el jefe comunal y enfatizó: “A partir del 10 de diciembre, Brenda, quien a su corta edad tiene una gran trayectoria -fue presidenta del centro de estudiantes de su escuela, de su Instituto terciario y actualmente estudia Ciencias políticas-, será la diputada nacional más joven de toda la Argentina en el Congreso de la Nación».

“Veo una juventud muy comprometida e identificada con las políticas públicas y muy atenta a conocer cuáles son las propuestas, algo que me parece que faltó discutir en esta campaña ya que no escuché ninguna propuesta de la oposición respecto a qué quieren hacer con la educación pública y con las Universidades del Gran Buenos Aires, por ejemplo”, valoró Fernando Espinoza.

“El macrividalismo decía que no había que abrir ni ampliar universidades porque, según ellos: ‘los pobres no llegan a la universidad’. Para nosotros, más que las palabras valen los hechos, por eso me enorgullece decir que, en la Universidad Nacional de La Matanza, el 92% de las y los estudiantes son hijos de trabajadores y primera generación de estudiantes universitarios de la familia”, enfatizó el intendente y remarcó: “Con nosotros los hijos de los trabajadores van a la Universidad”.

Por su parte, el rector de la Universidad Nacional de La Matanza, Daniel Martínez, manifestó: «Estamos retomando la presencialidad con diversos protocolos. Se respeta la distancia social, la ventilación en las aulas y las materias que son teóricas cuentan con un 30% de presencialidad mientras que las prácticas son presenciales al 100%. También tenemos habilitados sistemas especiales como los túneles que están ubicados en los ingresos, que detectan la temperatura de los trabajadores, los alumnos y los profesores que ingresan a la Universidad».

“En La Matanza seguimos ampliando las inversiones para la educación, como lo hicimos durante toda la pandemia”, indicó el jefe comunal y agregó: “Con la Universidad Nacional de La Matanza y con el Centro Universitario de la Innovación, que abrimos hace un mes en González Catán, el municipio pasó a ser la Ciudad Universitaria del Gran Buenos Aires”.

“Esto hace que La Matanza tenga dos casas de altos estudios, públicas, gratuitas y de calidad”, sostuvo Fernando Espinoza y recalcó: “Nosotros apostamos a que, a través de la educación, los chicos de toda la Argentina puedan tener un futuro distinto. Cuando un chico se recibe en la Universidad cambia su vida, la de su familia y la de su ciudad”.

“Vamos por un país con más educación, más trabajo y con el protagonismo de la juventud en la toma de decisiones”, remarcó el jefe comunal y concluyó: “Está renaciendo una nueva Argentina, una nueva provincia y una nueva Matanza.”