FERNANDO ESPINOZA – “LEGALMENTE HAY UNA SOLA CGT”

Heraldo Cayuqueo, secretario general de la CGT Regional La Matanza, destacó la visita del jefe comunal y la necesidad de trabajar de manera coordinada. “Este encuentro es una muestra de lo que venimos pregonando siempre, que es llegar a un acuerdo tanto en lo gremial como en lo político y social a través del diálogo, porque creemos que el país está necesitando eso. “SIEMPRE JUGAMOS DENTRO DEL PERONISMO” “Siempre jugamos dentro del peronismo”, manifestó el máximo referente del movimiento obrero a nivel local, había mencionado primero a los sindicatos presentes, los que hicieron conocer sus inquietudes y dudas y la situación de sus trabajadores, lo que luego expusieron luego a Espinoza, en varios casos de ellos pidiendo el apoyo del Municipio y respuesta a sus problemas. Algunos representantes acusaron que hay “funcionarios que no conocen la verdad del movimiento obrero porque nunca trabajaron en una fábrica. Vienen a vernos pero después ni nos escuchan cuando pedimos entrevistas para contar lo que pasa en nuestros barrios”, dijo Beneitez, de Telefónicos. “Nosotros salimos a los barrios decirle a la gente que no voten al macrismo porque vamos a perder los derechos y hasta el trabajo. No se engañen”, les dijimos a los vecinos y a veces eso en el municipio no se conoce. Y no se hacen cosas en los barrios que tanto se necesita”, señaló, por ejemplo, Omar Fiore del sindicato del Vidrio. CAYUQUEO: “DEBATIR SOBRE LO MEJOR PARA TODOS” “El intendente aceptó la invitación y vino a estar con nosotros, reconociendo a nuestra CGT. Estamos trabajando en lo gremial y lo político. Le hicimos saber el compromiso de nuestro Frente Sindical con la unidad y le aclaramos que no estamos en contra de nadie, sino para trabajar por un peronismo y un movimiento obrero unido”, destacó el, a su vez, secretario general de la UOCRA matancera. “Podemos tener diferencias en algunas posiciones, como te dije cuando conversamos en La Municipalidad, con la misma bandera de Justicia Social. Hoy es un día especial para nosotros, queríamos conversar con vos y debatir sobre lo que es mejor para el movimiento obrero. Y siempre llevo conmigo las palabras de Alberto Balestrini cuando decía: “ustedes como movimiento obrero son la columna vertebral del Peronismo. Peleen por sus derechos y sus lugares”. “Yo estoy al frente de esta CGT pero no voy por un cargo. Acá hay dirigentes con años de conducción, muy capaces, junto a jóvenes dirigentes que se están capacitando para conducir”, agregó. BOSCHI: “DEBEMOS ACTUAR EN POLÍTICA CON NUESTRO FRENTE” El secretario de Prensa de la central obrera, Pablo Boschi, apuntó que “si bien es cierto que la CGT, no puede actuar en política, el 17 de noviembre conformamos un Frente Político Sindical Peronista con numerosos gremios y agrupaciones, sumando las necesidades de La Matanza. Y estamos conteniendo los movimientos sociales, como mandato de la hora y no sólo a nivel de conducciones nacionales. Por eso entendemos que en La Matanza, los trabajadores debemos hacerlo, y por eso este Frente Político debe actuar con iniciativas y propuestas Fernando” le expresó al Intendente, y subrayando que “La Matanza debe seguir siendo peronista”.

“LEGALMENTE HAY UNA SOLA CGT”

Tras algunas bromas con los sindicalistas y recordando su pasado de familia metalúrgica, Espinoza se reconoció como “un militante más” y manifestó la necesidad de fortalecer el “nexo entre el trabajo y la producción de La Matanza, el movimiento obrero y el intendente”. Lo acompañaron en el asado, los concejales Micaela Durigan, Rolo Galván, Jorge Carrasco, Laura Chamorro y Javier Méndez, con quienes compartió el brindis de fin de año en el Palacio Municipal y los trabajadores municipales.

“Así como les pedí disculpas si alguna vez no los he escuchado, les pido compromiso para lograr la unidad en el movimiento obrero”, señaló, y, luego de afirmar que “legalmente hay una sola CGT” (lo que despertó un cerrado aplauso y gritos de todos), les pidió “que escuchen a todos”.

Destacó que “La Matanza nunca se rindió, ni el movimiento obrero ni el peronismo y que ahora, la oposición está instalada hace meses, con mucho dinero para comprar voluntades y hacer grandes publicidades en las redes sociales. Todos los cañones apuntan, no a la Provincia, apuntan a La Matanza”.

“SI NO HAY UNIDAD, VOY A SER BIEN JUSTO”

Espinoza apuntó además que “desde Alberto Balestrini para acá, no hay ningún distrito que no tenga una representatividad tan grande como tenemos en La Matanza. Por eso digo, que yo siempre voy a respetar las representatividades, ojalá que sea en Unidad. Pero si así no fuera, yo voy a ser bien justo. Ojalá seamos sabios y responsables ante los momentos que se vienen para lograr la Unidad del movimiento obrero”, destacó, con aplausos e la muchachada sindical.

“Trabajemos juntos por el triunfo del peronismo, para lograr que las cosas que estamos logrando, por ejemplo, para La Matanza se concreten. Porque si gana estos amarillos, van a vender la Argentina. La van a regalar. Si somos un 80 por ciento de clase media y trabajadores, cómo no vamos a ganar las elecciones. ¡Dejémonos de joder, vayamos todos juntos en el 2023 y los vamos a pasar por arriba!”, remató.

El final fue un brindis y una gran foto con todos en la terraza de la sede de la UOM. Una señal, en el fin del año, que esperamos sea positiva para los trabajadores, la verdadera riqueza de la Nación Argentina. Para no perder los derechos que tanto dolor y sangre costó.

Fuente: Politica2000