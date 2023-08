FERNANDO ESPINOZA POTENCIA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA QUE LA MATANZA SIGA CRECIENDO

REUNIONES EN LAS LOCALIDADES

«La mejor manera de gobernar es mirando a los ojos a mis vecinas y vecinos», sostuvo el Intendente en uno de los momentos de intercambio que se generan en las diferentes reuniones, donde los presentes le acercan inquietudes, propuestas y conversan sobre el fuerte crecimiento que viene desarrollando La Matanza en los últimos años.

En la última semana, Fernando Espinoza mantuvo encuentros en las localidades de González Catán, Isidro Casanova, San Justo, Villa Luzuriaga y Ciudad Evita.

En estas reuniones, participan referentes de distintas instituciones de cada localidad, donde se destaca la importancia de que quienes asisten, pueden hablar directamente con el Intendente, sin intermediarios, y así, desarrollar cuestiones puntuales de cada barrio en materia de obras públicas, salud y protección ciudadana, entre otros temas.

Además de los asuntos cotidianos, también se debaten cuestiones de relevancia para La Matanza, con la mirada puesta hacia el futuro, como, por ejemplo, la inminente construcción del Polo Tecnológico en Ciudad Evita, un espacio de innovación y nuevas tecnologías para potenciar la producción, la educación y la generación de trabajo moderno.

Alicia, una vecina, sostuvo durante uno de los encuentros: «Cuando me tocó ir a vacunarme por COVID a la Universidad de La Matanza, vi que estaba hermosa, pero también me tocó en su momento ir a darme otra de las dosis al Centro Universitario de la Innovación (CUDI) en González Catán y realmente es increíble.

Lo felicito por hacer esa segunda y nueva Universidad para La Matanza para que las chicas y chicos de esos barrios no tengan que hacer tantos kilómetros para estudiar», le dijo la vecina al Intendente.

Por último, Fernando Espinoza destacó: “Me llevo de cada encuentro el calor de mi gente, siempre agradezco su acompañamiento, y su compromiso para que juntos hagamos cada vez más grande a nuestra querida Matanza. Siempre voy a estar con ustedes, trabajando codo a codo por su bienestar”.