Fernando Espinoza supervisó la asistencia alimentaria conjunta ente La Matanza y el Ejército Argentino

El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, supervisó el trabajo de asistencia que se realiza desde el Centro de Preparación y Distribución de alimentos que funciona en el Polideportivo Eva Perón, en Rafael Castillo. Allí se instaló una de las cocinas de campaña del Ejército Argentino que trabaja en conjunto con voluntarios locales, quienes preparan diariamente alrededor de 2.400 raciones de alimentos para ser distribuidas entre las familias que más lo necesitan de esa localidad.

Durante su recorrido Espinoza aseguró que “el Ejército Argentino nos está dando una ayuda invalorable, que tiene que ver con todo el profesionalismo, toda la experiencia y toda la logística para que en momentos de emergencia podamos asistir a la gente que lo necesita. Por eso vine a ver cómo estaban, a conversar con ellos, tanto con el Coronel y el Capitán, como con los soldados y los voluntarios civiles que están trabajando acá, y ofrecerles, desde el Municipio, todo lo que podemos”.

El Jefe Comunal nuevamente agradeció por el esfuerzo que se hace en conjunto. “Quiero agradecerle al presidente de la Nación, al Ministro de Defensa y al Estado Mayor Conjunto quienes permitieron que pueda venir el Ejército a La Matanza nuevamente, como vino tantas veces que lo necesitamos. Acá los podemos ver trabajando junto a los voluntarios de las instituciones, preparando con tanta dedicación la comida, y es muy emocionante ver a los soldados trabajando para el pueblo argentino en un momento tan complicado como el que estamos viviendo”.

“Sabemos que vienen días difíciles y por eso vamos a seguir trabajando juntos con la fuerza de la solidaridad, con responsabilidad, con mucho patriotismo. Esos valores y el esfuerzo que nos permiten llegar diariamente con 24.000 raciones de alimentos a toda La Matanza. Pensemos que el distrito somos 2.400.000 habitantes, o sea que las viandas están bien dirigidas a las personas que más las necesitan”, destacó Espinoza.

Por su parte, el coronel Gonzalo Rodríguez Espada, responsable del trabajo del Ejército en Rafael Castillo, explicó: “este es el puesto de distribución de alimentos número 1, en total son 7 puestos que hay en el Partido de La Matanza. Se preparan las raciones de alimento en este lugar con el aporte que nos da el municipio con el trabajo de los voluntarios, que son los que hacen el trabajo más pesado. El proceso consiste en cocinar y distribuir las 2.400 raciones diarias en los comedores, escuelas y todos aquellos puntos que determina la Municip alidad”.

Por su parte, el capitán Sergio Arce, indicó que “la tarea de este Centro, comienza muy temprano. Alrededor de las 7 de la mañana se empieza la tarea diaria, preparando la cocina y a las 8 se comienza a cocinar la primera tanda de comida, y así sucesivamente hasta completar 5 tandas diarias que se van distribuyendo según lo programado”.

Finalmente y hablándole a todos los que se encontraban trabajando en el lugar, Fernando Espinoza destacó: “los vine a visitar, están haciendo un trabajo excelente, junto al invalorable apoyo que tenemos hoy en La Matanza, junto al Ejército Argentino, que nos está apoyando en esta difícil situación. También me emociona ver la solidaridad del pueblo de La Matanza, de las fuerzas vivas, que cuando hay una emergencia siempre estamos unidos, trabajando todos juntos. El coronavirus es la crisis más grande que tiene la humanidad en la época contemporánea desde la Segunda Guerra Mundial. Hay cientos de miles de contagiados y miles de fallecidos, porque no hay vacuna. La mejor vacuna, en este momento, es quedarse en casa, cuidarnos y cuidar a los demás”.. Si tenés dudas o consultas, no salgas de tu casa, comunicate al 4651-1381 y/o 4482 5599.