Fernando Espinoza: “Trabajamos siempre para garantizar el acceso al saber para todas y todos”

El Municipio de La Matanza lleva a cabo en forma virtual la decimotercera edición de su Feria del Libro con la participación de personalidades destacadas como la del filósofo Darío Sztajnszrajber y el ministro de Cultura de La Nación, Tristán Bauer, creador también del canal Paka-Paka, que cumplió 10 años de vida este jueves.

“Estamos hoy acá en La Matanza realizando nuestra Feria del Libro en forma virtual, en medio de esta terrible pandemia, la crisis global más grande de la época contemporánea. Va a ser distinta, sin dudas, pero todos los días vamos a tener expositores que a través de plataformas digitales van a acompañarnos y van a hacer que sea también una Feria del Libro inolvidable”, dijo el intendente Fernando Espinoza.

El municipio de La Matanza realiza desde este miércoles pasado, y hasta el martes próximo, su XIII Feria Municipal del Libro de La Matanza “Primavera de Libros”, en esta ocasión en formato virual, al cual se accede desde la plataforma culturavivalamatanza.com.

El intendente Fernando Espinoza estuvo presente y participó este jueves de la novedosa edición virtual desde el Palacio Municipal acompañado por la secretaria de Cultura y Educación, Silvia Francese, y el secretario de Juventud, Franco Torales. Como invitados destacados estuvieron desde una plataforma virtual el ministro de Cultura de La Nación, Tristán Bauer, y el filósofo Darío Sztajnszrajber, quien dio una charla en el marco de la presentación de su libro Filosofía a Martillazos Tomo 2.

“La Feria del Libro es la gran muestra cultural del año para nosotros, los dos millones cuatrocientos mil matanceros que somos, pero ya traspasó los límites de La Matanza. El año pasado recibimos visitantes de todos lados, ya es reconocida dentro de la Capital Federal y de todo el Gran Buenos Aires”, añadió.

A su vez, destacó el hecho de que “este año contamos en la feria con una charla hermosa de nuestro querido Darío Sztajnszrajber, quien es uno de los tantos divulgadores del saber emergentes en la década pasada y que llega sobre todo a las nuevas generaciones con ese mensaje tan filoso y esa forma de describir y de hablar, como él dice, que realmente te rompe la cabeza”.

“Darío representa como pocos el espíritu y el objetivo de nuestra Feria del Libro de La Matanza porque él es un emergente de una política pública que hizo un gobierno que apostó por el acceso al saber de todas y de todos. Un gobierno como el de Cristina que revolucionó claramente la educación pública con acciones concretas como la creación del canal Encuentro y Paka-Paka, que hoy justamente cumple 10 años de vida, y la entrega de netbooks para todos los chicos de las escuelas secundarias, que generaba terminar con la brecha digital”, amplió.

“Bueno, eso que perdimos en estos últimos cuatro años del gobierno anterior, hoy lo vamos a volver a recuperar y repetir. En los próximos días vamos a entregar una serie de netbooks a estudiantes de las escuelas secundarias de La Matanza para volver a poner en marcha esa Argentina que queremos, con inclusión social y con igualdad de oportunidades para todos”, aseguró Fernando Espinoza.

Tristán Bauer, ministro de Cultura de la Nación, felicitó a los organizadores de la iniciativa “porque la pandemia que espanta, acosa, mata y golpea tanto a la Argentina, a veces nos frena pero ustedes demuestran y hacen lo que tenemos que hacer, seguir avanzando y construyendo en un territorio en el que a veces no estamos acostumbrados a avanzar, el virtual. Un territorio y espacio que también tenemos que utilizar, reconocer y en el que no tenemos que quedarnos contemplando lo que allí acontece sino que tenemos que ser protagonistas como ustedes lo están haciendo hoy con esta feria extraordinaria que desarrollaban todos los años y hoy decidieron no parar y hacerla de manera virtual”.

Darío Sztajnszrajber, por su parte, agradeció la invitación de parte del intendente y el Municipio, celebró la realización de la feria en forma virtual y, en ese sentido, ponderó el rol del Estado: “los que defendemos Estado presente decimos que el éste puede transformar la realidad y el proyecto más claro en ese sentido, y que tiene credenciales para mostrar un éxito inmediato, es la programación de Paka-paka, que hoy cumple 10 años, y el Canal Encuentro. Yo soy lo que soy y hago lo que hago por responsabilidad única de Canal Encuentro, soy emergente de una política pública de un gobierno popular”.

El intendente Fernando Espinoza agradeció “a todos los sectores de la cultura y de la educación de La Matanza que están presentes no hoy sino todos los días, al lado de nuestros chicos, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, y nuestros adultos mayores. También a las profesoras, a los centros de estudiantes, a la universidad y a los universitarios.

Y dejó un anunció importante para la comunidad educativa y un mensaje para Darío Sztajnszrajber: “quiero que el año que viene de estas charlas en cada una de las diecisiete ciudades de La Matanza, pero muy especialmente el año que viene vamos a inaugurar la nueva sede de la Universidad Nacional de La Matanza en González Catán, un edificio hermoso que la verdad nos llena de orgullo y que más que en esta inauguración de la Feria del Libro anunciar que vamos a hacer ese sueño realidad el año que viene”.

La XIII edición de Feria Municipal del Libro “Primavera de Libros”, organizada por la Secretaría de Cultura y Educación de La Matanza, se lleva a cabo en formato virtual del miércoles 16 al martes 22 de septiembre, y se puede participar de sus actividades a través de la página web culturavivalamatanza.com.

Desde esa página se puede acceder a distintos espacios online como auditorio, biblioteca y videoteca; stands virtuales de editoriales, librerías, bibliotecas populares, instituciones locales, las diferentes áreas del Municipio, y organismos provinciales y nacionales; y una amplia agenda con actividades artísticas, culturales y educativas para todas las edades, y la participación de personalidades destacadas de nuestra cultura. Es el evento más importante del año a nivel cultural en todo el distrito, un espacio de intercambio y diversidad.