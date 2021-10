Fernando Espinoza: «Vamos a reconstruir la Argentina con salarios dignos, mas producción y nuevas empresas»

El intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, junto a la candidata a diputada nacional, Victoria Tolosa Paz, y al secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, realizaron un plenario con la CGT del distrito. Como parte del encuentro, se realizaron diversas reflexiones y se trazaron una serie de acciones de cara a las elecciones del 14 de noviembre.

“Vivimos una jornada hermosa, con un plenario multitudinario en la que estuvieron presentes delegados de distintos sectores de la producción y del trabajo en La Matanza, que es la Capital industrial de la Argentina”, expresó Fernando Espinoza y remarcó: “Entre todas y todos reflexionamos sobre lo que se va a decidir el 14 de noviembre: una Argentina para unos pocos, para los más ricos, o una Argentina para las mayorías populares, para la clase media, para los trabajadores, para las pymes, para los pequeños y medianos productores rurales, para los jóvenes, que es la que defendemos nosotros”.

“Tuvimos un intercambio de reflexiones muy gratificantes y enriquecedoras con las y los trabajadores, que son los que siempre dieron el salto hacia las grandes transformaciones sociales”, sostuvo el intendente y enfatizó: “Estamos recuperando la actividad industrial y comercial en muchos sectores de nuestra economía y volviendo a niveles de prepandemia. Este es el modelo y el camino: apostar por el país e incentivar el consumo. Vamos a reconstruir la argentina con salarios dignos, más producción y nuevas empresas”.

Por su parte, Victoria Tolosa Paz manifestó: “Esta Matanza industrial crece al calor de un gobierno nacional y provincial, que sienta las bases de una estructura productiva. Las y los trabajadores de este distrito y de toda la provincia empiezan a sentir y a palpar lo que vinimos a hacer, que es poner la Argentina de pie”. Y agregó: “Seguimos trabajando en los pilares de la reconstrucción de una Argentina que va a crecer, que va a redistribuir y que va a generar condiciones con salarios tal y como lo necesita nuestro pueblo trabajador”.

“Es unánime -continuó Fernando Espinoza- que las y los argentinos no queremos volver al pasado. No queremos volver a los megatarifazos, del 3.000% de aumento en los servicios de luz, gas y agua, ni ver cómo cierran las persianas de las fábricas o de nuestras empresas como pasó con el gobierno anterior en el que cerraron 300.000. Tampoco queremos volver a un millón de nuevos desocupados en la Argentina ni ver cómo se esfumaron 47 mil millones de dólares, que no sabemos dónde están”. Y señaló: “No podemos olvidar que nos endeudaron por cien años”.

“Otra de las reflexiones que se desprendieron de este encuentro, es el miedo a que vuelva el macrismo. El miedo a que vuelva la derecha conservadora y neoliberal a gobernar la Argentina”, dijo el jefe comunal.

Al respecto, Sergio Palazzo, expresó: “En las próximas elecciones se juegan dos modelos de país: la Argentina de la timba financiera, la de especulación, la de la quita de derechos, y la otra Argentina, que a través de un Estado presente ha logrado, en medio de una pandemia, cubrir la mayor parte de las necesidades del pueblo argentino”.

“Sabemos que muchos no fueron a votar porque estaban decepcionados o porque tenían bronca de lo que estaba pasando, pero que el 14 de noviembre sí lo harán”, sostuvo Fernando Espinoza y añadió: “En este encuentro se sintió muy fuerte las ganas y el ánimo para revertir los resultados. Quizás en septiembre muchos aún tenían miedo de ir a votar por el covid, pero ahora ya alcanzamos la inmunidad de rebaño gracias al megaplan de vacunación y eso nos fortalece aún más”.

“Hay una responsabilidad muy grande tanto desde el intelecto, pero también desde el fondo del corazón de cada uno de los delegados, de cada uno de los gremios y de cada uno de los representantes, que es el compromiso que tenemos de transformar y de marcar el rumbo yendo a votar el próximo 14 de noviembre”, señaló el intendente y enfatizó: “Desde mi amada Matanza, nuestra candidata Victoria Tolosa Paz, que nos llevará al triunfo de la provincia, se lleva el mensaje de lo que es la columna vertebral y el corazón del movimiento nacional y popular, de nuestras trabajadoras y nuestros trabajadores”.

“La única salida que tenemos las y los argentinos es a través del dialogo, de los consensos, y de un gran acuerdo nacional y ese acuerdo nacional lo estamos generando nosotros, desde el Frente de Todos, con la clase media, las pequeñas y medianas empresas, los trabajadores y los estudiantes, que es el legado que nosotros defendemos: el trabajo, la producción y una Argentina sin grietas”, concluyó Fernando Espinoza.