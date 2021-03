Fernando Espinoza: “Volvemos a hacer realidad el sueño de la casa propia”

Así se expresó el intendente de La Matanza en la entrega de viviendas a familias del distrito.

El jefe comunal, Fernando Espinoza, acompañó al presidente de la Nación, Alberto Fernández, y al ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, en la firma de convenios y asignación de viviendas del programa Procrear II, que se realizó en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada.

“Hoy es un día muy importante y de mucha felicidad porque después de cinco años volvimos a entregar viviendas en mi amada Matanza, tierra de inmigrantes. Me llena de orgullo ver esa emoción con los ojos llorosos en la mamá, en el papá y en los chiquitos, por poder hacer realidad el sueño de la casa propia”, expresó Fernando Espinoza y agregó: “Estar en la Casa de Gobierno entregando viviendas que finalizamos en plena pandemia es muy alentador para seguir haciendo realidad los sueños de nuestro pueblo”.

“Es muy gratificante ver que familias de Ciudad Evita pueden acceder a viviendas del Plan Procrear que habíamos empezado a construir en 2015 y que estamos entregando hoy, en 2021, gracias a que pudimos salir de la pesadilla de una Argentina neoliberal, con el gobierno anterior, donde no se construyó una sola vivienda”, destacó el jefe comunal, a la vez que resaltó: “Lo que ellos no hicieron en cuatro años de gobierno nosotros lo hicimos en cuatro meses de pandemia”.

Por su parte, el presidente de la Nación, Alberto Fernández señaló: “Estamos empeñados que, cuando el 2023 llegue, podamos cumplir el objetivo de construir casas para 260 mil familias en todo el país” y remarcó: “Cuando me apuran para renegociar con el Fondo yo les digo que mi urgencia son los que no tienen casa, los que no tienen techo, los que no tienen trabajo, son los que han caído en el pozo de la pobreza, esa es mi mayor urgencia”.

En ese contexto, el jefe comunal valoró: “Hoy tenemos un presidente como nuestro querido Alberto Fernández que, con una gran decisión política, planteó renegociar la deuda externa de otra forma y construir viviendas para los argentinos», y añadió: “Como me contaban mis abuelos, que los trabajadores y la clase media accedieron a su primera vivienda a través de los planes de Evita, hoy es posible nuevamente gracias a la decisión política de un gobierno que piensa siempre en los que más lo necesitan”.

“Construimos viviendas de excelencia que le vuelven a dar dignidad a la familia argentina. Estos son los momentos en los que realmente da mucha felicidad ser intendente de tu pueblo, sobre todo de mi lugar en el mundo, La Matanza”, subrayó Fernando Espinoza.

Además, el intendente advirtió: “Estamos relanzando un megaplan de viviendas, que no pasaba hace cinco años. Relanzar un plan es relanzar un nuevo país”, y anticipó: “En la Matanza vamos a construir cinco mil nuevas viviendas que le van a cambiar la vida a cinco mil familias”.

“Vamos a seguir hablando con nuestro presidente para poder construir más viviendas en La Matanza y seguir realizando acciones de justicia social y algo tan emblemático para el sentimiento de los argentinos como es llegar al sueño de la casa propia”, adelantó Fernando Espinoza.

“Volvemos a hacer realidad los sueños de las familias argentinas. Nacemos, nos formamos, trabajamos, pero el sueño de toda familia trabajadora es algún día llegar a la casa propia. Lo veo cuando hablo con los jóvenes que planean formar una familia y comprar una vivienda”, remarcó Fernando Espinoza y continuó: “Quiero volver a vivir en esa Argentina de Perón y Evita, de Néstor y Cristina, esa Argentina con justicia social. Quiero que los sueños de nuestros abuelos se hagan realidad para las nuevas generaciones”.

“La concreción de estos actos de entrega de viviendas nos anticipa la nueva Matanza y la nueva Argentina que estamos construyendo entre todos. Vamos a seguir construyendo viviendas con un Estado presente y de pie que va a hacer realidad los sueños de miles de familias de La Matanza y de millones de familias en Argentina”, concluyó el jefe comunal.