Flexibilización matancera: el Ejecutivo busca reactivar 49 empresas y contener la preocupación sindical

Luego de que 150 industrias presentaran solicitudes de reapertura a la cartera de Producción, 49 pasaron el primer filtro y ya son evaluadas para elevar el pedido a Provincia. Tras el reclamo de los sindicatos, el Municipio abrió una mesa de diálogo por las consecuencias del parate económico por la pandemia.

En el marco de la nueva etapa del aislamiento social, preventivo y obligatorio que comenzó esta semana, si bien los 40 distritos bonaerenses que integran el Área Metropolitana de Buenos Aires, entre ellos, La Matanza, se mantienen con las mismas restricciones generales, los intendentes podrán evaluar la posibilidad de reanudar parte de la actividad industrial, previa evaluación de la situación epidemiológica local y con estrictos protocolos de funcionamiento. La nueva dinámica fijada por el Decreto 459/2020 plantea que los alcaldes deben elevar los pedidos pertinentes a Provincia y, si desde la Gobernación se da el visto bueno a esas solicitudes, se busca el aval final de Nación. En ese marco, según confirmaron a El1 Digital desde la Secretaría de Producción local, 49 empresas matanceras ya están encaminadas en ese proceso.

De acuerdo a la confirmación surgida de la cartera de Débora Giorgi, las solicitudes de esas PyMEs fueron giradas en las últimas horas y “ya están en evaluación de Gobierno y Salud, a partir de las cuales el intendente (Fernando Espinoza) hace su análisis”. “De ahí, pasa a Provincia y, luego, a Nación, si Provincia lo aprueba. Un dato importante es que el decreto nacional marcó un mayor empoderamiento de las áreas de Salud, que también intervienen en las evaluaciones a nivel provincial y nacional”, agregaron.

El mismo esquema le fue comunicado a un amplio número de sindicatos que, tras el reclamo que habían planteado la semana pasada para que Espinoza diera lugar al debate y escuchara su preocupación por el parate económico, este miércoles por la tarde-noche, se reunieron en el Palacio Almafuerte con Giorgi y el jefe de Gabinete, Claudio Lentini. Para contener el malestar sindical, el director general de Trabajo matancero y dirigente de la Unión Ferroviaria, Darío Butera, abrió un canal de diálogo que se concretó con el encuentro de anoche entre autoridades del Ejecutivo y el movimiento obrero del Distrito, cuyos dirigentes relataron, en diálogo con El1 Digital, los puntos más importantes que debatieron durante casi cuatro horas.

“El encuentro se dio después de nuestro reclamo de la semana pasada y agradecemos la actitud de escuchar nuestros problemas y la situación que atraviesan los trabajadores. Lo que nos planteó el Municipio es que no está dentro de sus facultades tener la última palabra para liberar actividades, sino que depende de Nación y Provincia, y la industria es la que está con más posibilidades. De 150 pedidos que recibieron, ya se están estudiando 49”, explicó Ernesto Ludueña, representante de los trabajadores de Comercio y titular de la CGT en Unidad de La Matanza, con respecto al proceso de recepción de solicitudes que el Ejecutivo había iniciado a principios de mes.

Según les detallaron a los sindicatos, “la mayoría de las empresas que están siendo evaluadas son metalúrgicas, textiles y de calzado”, contó Marcelo Barreiro, de la UTA. “Presentaron los protocolos y, a su vez, muchas de ellas, son proveedoras de empresas ya autorizadas a trabajar”, agregó.

En el mismo sentido, el subsecretario de Trabajo local, Carlos Coma, explicó que esas casi 50 industrias “cumplieron todos los requisitos, presentaron toda la documentación y el protocolo que se exige en esta etapa para que se cumplan todas las medidas sanitarias y garanticen transporte para sus trabajadores”. “El resto, que son unas cien, tienen que completar la documentación. Nuestra idea es mejorar la comunicación sobre las condiciones que hay cumplir para orientar a las empresas y sindicatos y buscar soluciones conjuntas”, remarcó.

Por su parte, el secretario general de la otra CGT matancera, Mario Ortiz, planteó que “la mayoría de los sindicatos expresó su pedido de que se pueda volver a trabajar”, aunque reconoció que la situación “es compleja”. “Está muy duro todo, sobre todo, porque los contagios son cada vez más, entonces las empresas deberían garantizar medios de transporte propios para evitar riesgos. A partir de la próxima semana, los gremios van a ir presentando solicitudes particulares y Giorgi va a ir asesorándolos sobre las condiciones que cada fábrica o comercio debe cumplir para quedar habilitada”, agregó el también representante de los empleados textiles. En ese sentido, los gremios serán una especie de “nexo” entre algunas de las empresas en las que trabajan sus afiliados y el Ejecutivo para que se pueda agilizar la preparación de los protocolos sanitarios pertinentes.

Ortiz apuntó, también, que hay mucha preocupación por la situación que atraviesan trabajadores de distintas fábricas, como La Nirva, Oblak y El Orden, que están con atrasos en los pagos de salarios y hasta despidos y suspensiones. Por eso, reclamó que se nombre, en el corto plazo, al nuevo titular de la sede local del Ministerio de Trabajo bonaerense, que quedó vacante tras el cambio de gobierno. “No puede ser que tengamos que ir a La Plata para reclamar porque no tenemos funcionando la oficina en La Matanza”, criticó.

No obstante, todos los gremios coincidieron en que el Ejecutivo asumió el compromiso de mantener abierta la comunicación para buscar alternativas para empezar a reactivar la economía cuidando el aspecto sanitario. “Los problemas son muchos y, de hoy en adelante, la idea es buscarle una solución a cada problemática. Cada gremio va a ir buscando de qué forma se pueden generar los protocolos, pero quedó claro que todos debemos trabajar juntos porque la situación es compleja y los trabajadores están mal. Los empresarios no bancaron ni un mes y, si no hubiese sido por la ayuda del Estado que nos aportó el 50 por ciento de los sueldos, estaríamos peor todavía”, apuntó Hugo Melo, secretario general de la UOM.

“Esto será muy largo y la idea es ver cómo hacemos todos juntos para salir adelante. Celebramos que se diera la articulación que tanto estábamos esperando”, coincidió Heraldo Cayuqueo, de la UOCRA.