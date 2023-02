Fomentar Empleo: cómo es la nueva propuesta de inserción laboral del Gobierno nacional

El programa se generó hace unos meses, corresponde al Gobierno nacional y se articula a través del Ministerio de Trabajo para fomentar la inclusión de los trabajadores en la producción. Consiste en diferentes cursos de capacitación y un incentivo económico durante el tiempo que se cursan los talleres; está dirigido a todas las personas que se encuentran desocupadas, principalmente, los jóvenes de 18 a 24 años. También, se priorizan las mujeres de 25 a 59 años y los hombres de 45 a 64 con hijos menores a cargo, en ambos casos. No obstante, también está destinado a personas afrodescendientes y a la comunidad LGBTIQ+.

La iniciativa consiste en cursos de capacitación para la elaboración de currículums y para tener en cuenta determinadas cuestiones al afrontar una entrevista laboral, entre otros temas. Los cursos tendrán una duración de dos meses, con tres clases semanales, y se dictarán en cinco o seis sedes del Partido.

Además, es importante resaltar que, por el lado de las PyMEs, los empresarios pueden inscribirse a través de la plataforma fomentarempleo.org.ar. Allí, podrán observar y cotejar los perfiles laborales de los trabajadores inscriptos, en tanto que la articulación entre el desocupado y las empresas corre a cargo del Municipio.

«No queremos que haya ningún matancero que no sepa que existe el programa»

En diálogo con El1 Digital, el subsecretario de Trabajo de La Matanza, Darío Butera, se refirió al Fomentar Empleo y expresó que “promueve la inserción laboral y la inclusión de los trabajadores en la producción” y que “es muy ambicioso porque intenta cubrir buena parte del universo de vecinos desocupados” de todo el Distrito.

“En La Matanza, estamos trabajando junto a la Oficina de Empleo, la Subsecretaría de Trabajo y la Agencia Territorial para ir a los distintos lugares y localidades para acercar este programa a los vecinos”, indicó Butera sobre la propuesta que incluye, además, a las personas afrodescendientes y del colectivo LGBTIQ+.

“Nuestra preocupación es golpear todas las puertas y preparar a los jóvenes y no tan jóvenes para el mercado laboral. Hoy, se requieren más destrezas que antes”, advirtió, y aseveró: “Nos vamos a acercar a todas las localidades para que todos los interesados puedan inscribirse. No queremos que haya ningún matancero que no sepa que existe Fomentar Empleo”.

Además, aclaró: “Estaba el programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, que dejó de funcionar a mediados del año pasado. Entonces, se lanzó una plataforma digital y se creó Fomentar Empleo, que se empezó a probar a partir de noviembre”. “Es autogestivo, es decir, un vecino puede acceder al portal de empleo e inscribirse”, concluyó el funcionario municipal.

La Oficina de Empleo, otro puntal

Por su parte, la secretaria de Producción matancera, Débora Giorgi, en línea con el Fomentar Empleo, destacó a este medio que “es importante que los jóvenes vean facilitada su inserción hacia el primer trabajo”.

Por eso, en abril del año pasado, se abrió la Oficina de Empleo: “Hasta diciembre, 3.000 matanceros fueron capacitados en forma gratuita con pautas para elaborar un currículum y capacitaciones en enfermería, metalmecánica, tecnología informática y diseño web, entre otras”. “Esto supuso una inversión de más de 90 millones de pesos”, ponderó Giorgi.