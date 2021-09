Gabriela Piovano, sobre las nuevas flexibilizaciones: “No cantaría victoria todavía”

La médica infectóloga del Hospital Muñiz se refirió así a las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno nacional en relación a la pandemia y recordó que, anteriormente “hubo un impasse y después vino un pico más fuerte”.

El análisis sobre las nuevas flexibilizaciones determinadas por el Gobierno nacional en relación a la pandemia no es uniforme, y presenta diferentes miradas. En ese marco, uno de las visiones más cautelosas corresponde a la médica infectóloga del Hospital Muñiz Gabriela Piovano quien, en comunicación con Radio Universidad, consideró que ante el contexto actual de baja de casos en el país “no cantaría victoria todavía” y que, más allá de evaluar favorablemente las últimas medidas, recordó que en el país “ya se pasó por esto entre el primer pico y el segundo”.

De esta manera, en diálogo con el programa Nada es lo que parece, Piovano evaluó: “No cantaría victoria todavía. Me parece que está muy bien, por la etapa en la que estamos, que los hospitales se han ido desagotando, que la demanda de los lugares para pacientes graves también, pero nosotros ya pasamos esto entre el primer pico y el segundo. Y la experiencia del resto del mundo, inclusive con vacunación y todo, ha dado un tercer o un quinto pico inclusive, y lamentablemente cada vez con más gente de menor edad”.

“Entonces, desde ese punto, obviamente no habíamos desterrado la circulación comunitaria. Ingresó la variante Delta y ya tenemos algunos lugares aislados. A nosotros, en el hospital, por ejemplo, nos dieron licencia para poder tomar nuestras vacaciones. Inclusive algunos todavía tenemos días del año 2019. Uno querría sumarse a la cuestión de que estamos bien, pero también recordar que hubo un impasse y después vino un pico más fuerte, inclusive con gente más joven (contagiada)”, recordó.

En relación a la variante Delta, Piovano enfatizó: “La variante Delta llegó a Córdoba y la gente hizo una fiesta. Acudió gente a la fiesta, y desgraciadamente falleció el paciente cero. Los vuelos siguen abriéndose. La gente no tomó conciencia de que tiene que cuidarse. Entonces, no te digo que va a ser la semana que viene ni mucho menos, pero sí te digo que esto no se terminó. Entonces, los números (de nuevos contagios) se van a hacer, lamentablemente, con la gente que, en su mayoría, no está vacunada”.

Con respecto a la vacunación, la infectóloga marcó: “Veo con mucho agrado que se empiece a vacunar a adolescentes, y en un próximo período, seguramente a los niños. Entonces ahí sí ya se va a hacer más consistente la inmunidad de rebaño”.

Además, Piovano también señaló que la adopción de nuevas medidas restrictivas en el país sólo tendría sentido en este momento si se enmarcaran dentro de acciones adoptadas a nivel global, e insistió: “uno sabe que la circulación de la gente, cuando todavía faltan algunas cuestiones, puede desencadenar un nuevo brote”.