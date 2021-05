Gastronómicos de La Matanza realizan una olla popular frente a la municipalidad: “pedimos que no nos corten los servicios”

Entre otras cuestiones, el sector pide una audiencia con el intendente, la condonación de las deudas y que les permitan trabajar con mesas adentro al menos los fines de semana.

Los gastronómicos de La Matanza realizan una olla popular frente a la Municipalidad en reclamo de medidas para el sector, afectado por las restricciones impuestas para frenar la segunda ola de la Covid-19. “Lo que pedimos es que no nos corten los servicios, que nos perdonen los impuestos, para no seguir endeudándonos”, dijo a No Ficción, Salvador, dueño de la cervecería Santa Birra de San Justo.