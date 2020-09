Gimnasios, otro rubro que reclama reapertura: “Esperamos que las autoridades se acuerden de nosotros”

Así lo expresó a este medio Carlos Mazzotto, dueño de un gimnasio ubicado en el centro de San Justo, que está cerrado desde el 19 de marzo pasado. “No podemos seguir cerrados, de esta manera, nos fundimos y no abrimos más. Estoy acostumbrado a las crisis, pero nunca estuve cerrado tanto tiempo”, cuestionó.

Luego de más de seis meses de aislamiento social por el coronavirus, la actividad comenzó a mostrar pequeños destellos de mejoría debido a las flexibilizaciones que se fueron dando en el Área Metropolitana de Buenos Aires, sobre todo, a partir de junio. Sin embargo, algunos rubros comerciales siguen sin poder retomar su actividad, como es el caso de los gimnasios.

En diálogo con El1 Digital, Carlos Mazzotto, dueño de un gimnasio ubicado cerca de la intersección de Arieta y Venezuela, en el centro de San Justo, se refirió al durísimo momento que atraviesa el sector: “El 19 de marzo pasado cerramos el gimnasio y, a partir de ahí, no hubo ninguna ayuda”.

En ese sentido, expresó que la única asistencia que recibió del Estado “fueron tres cuotas de 50.000 pesos, el crédito a tasa cero, que hay que empezar a devolver ahora, a partir de noviembre”. “Con eso, lo que hice fue pagar los impuestos y los servicios”, agregó.

En su caso particular, destacó que la dueña del local “se apiadó y, hasta ahora, no cobró el alquiler, sino que mantenga el pago de los impuestos que son, aproximadamente, 70.000 pesos”. “Hay que pagar la luz, el gas, el agua, internet, el ABL, Ingresos Brutos, Seguridad e Higiene, el seguro, etc. Todos los servicios y los impuestos hay que afrontar estando cerrado”, aseveró.

Mazzotto, además, cuestionó una situación por la que, también, pasan los gastronómicos y es que negocios del rubro ya fueron habilitados en municipios vecinos, pero no así en La Matanza: “Morón ya habilitó gimnasios en Haedo y en la avenida Don Bosco. Estamos esperando a ver si el intendente y las autoridades se acuerdan de nuestro rubro”.

El protocolo de los gimnasios

Por otro lado, Mazzotto hizo hincapié en que los gimnasios ya presentaron un protocolo a las autoridades, que es el mismo que se usa en los distritos que ya permitieron la actividad: “Podemos atender con turnos previos, con diez personas por hora, de acuerdo a los metros cuadrados”.

Además, remarcó que “a todo cliente se le desinfectará el calzado, se le pondrá alcohol etílico y se le tomará la temperatura, además de que no se permitirá ningún deporte de contacto y se intentará que los pagos sean de forma online o por transferencia bancaria, lo que se suma al uso de tapabocas de todos”.

Por último, indicó que se viene manteniendo con el pago de cuotas adelantadas de algunos clientes, lo que es poco luego de tantos meses: “Hay que convivir con el virus, no podemos seguir cerrados porque, así, nos fundimos y no abrimos más”. “Hace 18 años que tengo el gimnasio, estoy acostumbrado a las crisis, pero nunca estuve tanto tiempo cerrado”, concluyó.