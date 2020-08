Ginés González García: “La vacuna contra el COVID-19 podría estar a principios del año que viene”

El ministro de Salud de la Nación señaló que se trabaja en el país para tener más de una opción disponible en materia de vacunas. Preocupación por el incremento de la circulación comunitaria del virus.

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, proyectó ese domingo que, según los cálculos estimativos “más optimistas”, podría haber “novedades” de la llegada al país de la vacuna contra el COVID-19 “a principios del año que viene”.

Además, atribuyó el notorio aumento de casos registrados de las últimas semanas al crecimiento de la circulación comunitaria del virus en la población, una de las mayores preocupaciones de la cartera sanitaria, al incremento de los testeos, y a la ampliación del modo de diagnóstico.

“Por decisión del Presidente estamos haciendo todo para que la vacuna esté cuanto antes y que además esté disponible para todos los argentinos. Ahí hay varias dificultades; cuándo va a estar y los precios disímiles que hay entre las vacunas, que van desde los dos dólares y medio hasta 40 dólares. Con lo cual imagínese la incertidumbre. Porque además no se sabe todavía cuál está comprobado que sea efectiva. Pero yo tengo confianza en que van a ser varias las que van a funcionar”, afirmó González García, quien también hizo referencia a presuntas novedades que llegaron desde Rusia en relación a la vacuna.

“El tema de la vacuna, es un tema muy delicado y hay que hablar con certeza. Hace dos días por ejemplo hubo una noticia de que en Rusia en octubre vacunaban a todos. Llamé a la embajada rusa y me dijeron no, en Rusia no es cierto”, afirmó, en una entrevista a Infobae.

En este sentido, el ministro ratificó que se trabaja para, llegado el momento, tener más de una opción en el país a la hora de disponer de una vacuna. “Estamos trabajando con todo para tener bastantes opciones en materia de vacunas. Los más optimistas hablan de que podría haber novedades a principios del año que viene”, sostuvo González García.

En relación a los números de casos diarios que se vienen registrando en las últimas semanas, el ministro reconoció que “vienen subiendo todos los días” y expuso las posibles causas del incremento según su análisis.

“Creo que hay circulación comunitaria en una enorme cantidad de población, que es lo que está pasando ahora. Además, pasamos de hacer 2.000 testeos al principio a estar haciendo, ahora, 16.000 por día, con lo cual naturalmente se expande la posibilidad de que haya más casos. Y, por último, al ampliar la forma en que se diagnostica, o que se considera a una persona que tiene el virus, claramente también vamos a ampliar el número”, reconoció.

González García también admitió que esa circulación comunitaria es una fuente de preocupación, y volvió a poner el foco en las reuniones sociales.

“En las últimas tres semanas empezamos a ver que siempre la causa era la misma, era una reunión social. Una reunión. Ahí nos dimos cuenta de que estaba apareciendo un escenario de reuniones que nosotros la verdad ignoramos. Volvimos a los asados, a las mateadas, a los encuentros masivos, y eso es un mecanismo que está demostrado que es brutal en la expansión de la circulación y por lo tanto en la cantidad de enfermos”, remarcó.

Por otra parte, el ministro evitó involucrarse en polémicas sobre la derivación de pacientes de PAMI desde Capital Federal a la Provincia de Buenos Aires, aunque sí reconfirmó dichos de la titular del PAMI, Luana Volnovich.

“Yo sé que lo que dice Luana (Volnovich) es cierto. Ellos (la administración de la Ciudad de Buenos Aires) están derivando muchas camas que son de Capital a Provincia. Lo cual es raro, porque toda la vida ha sido Capital la que atiende más casos de otros lugares, de la Argentina, no solo de Provincia”, manifestó.

Por último, en relación a la vuelta a los entrenamientos de los equipos de fútbol, el ministro sostuvo que será “la AFA” la encargada de los testeos, y que el Estado no financiará ningún costo para ese regreso.

“La AFA dijo que tenía un fondo (para financiar los testeos). Pero lo que pasa es que hay dos tipos de testeos, uno eligió uno, otro eligió otro, y en eso no hay acuerdo”, alertó.

“El Estado no pone nada (para financiar el reinicio del fúbol). La AFA se hace cargo”, aseguró.