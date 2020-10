Ginés González García: “Las clases son un mecanismo extraordinario de expansión del virus”

El ministro de Salud de la Nación señaló que, “si bien todos queremos volver a la escuela”, hay que recordar que aquellos países y distritos en los cuales se concretaron regresos anticipados “tuvieron que volver rápidamente al estado anterior”. Evaluación positiva de la respuesta del sistema sanitario argentino ante la pandemia.

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, auguró, para las próximas semanas, un mayor control de la pandemia de COVID-19, y sostuvo que ello se traducirá en una “disminución del número de casos”, en medio de las cifras récord diarias alcanzadas en los últimos meses y que ubican a la Argentina, por el momento, entre los diez países con más contagios a nivel mundial.

Asimismo, el funcionario evaluó que en esta etapa de circulación del virus no es aconsejable el retorno de las clases presenciales en escuelas.

En este sentido, González García marcó que “las clases son un mecanismo extraordinario de expansión del virus y si bien todos queremos volver a la escuela” hay que recordar que los países y distritos que tomaron una decisión de ese tipo “tuvieron que volver rápidamente al estado anterior” y cerrar las escuelas, explicó.

En cuanto a las próximas semanas, el ministro proyectó: “Nos espera una tendencia de tener manejada la situación, con una disminución del número de casos, y una baja en la tensión que ha habido del sistema de salud”.

No obstante, González García indicó que, a pesar de las mejoras que puedan registrarse -siempre y cuando la población respete el aislamiento social-, el Estado debe “estar preparado para tener regulada la cantidad de casos”, lo cual implica “administrar la evolución de la pandemia”.

“Felizmente, aunque con algunas dificultades, el sistema de salud resistió. Ese siempre fue nuestro miedo. Lo que tenemos que hacer ahora no es seguir confiados”, remarcó el funcionario a radio FM Aries de la provincia de Salta, además de ratificar que se deben acatar las medidas del “aislamiento, el autocuidado y la responsabilidad individual de no circular si no hubiera necesidad absoluta”. Si esto ocurre, agregó el funcionario, se podrá seguir «un camino de mejoras”.

Gonzáles García aseguró, además, que “más de la mitad de los nuevos casos que se producen en la Argentina son en las reuniones sociales” donde se relajan las medidas de prevención y no se evita el acercamiento entre personas.

Por otra parte, el ministro recordó que “ningún país salió indemne” del avance social del COVID-19, y destacó que “para lo que uno tiene que estar preparado es para tener regulada la cantidad de casos, para administrar la evolución de la pandemia”.

Así, según el funcionario, la salida consiste en “tener una vigilancia epidemiológica” que controle los focos de contagio.

Por último, González García subrayó que “América latina se convirtió en el epicentro de la pandemia” y un continente donde, además, la permanencia del virus tuvo “una duración que no la tuvieron Asia ni Europa. Es una carrera larga y, por lo tanto, más difícil. Para ganarla, no hay que cansarse”, concluyó.