Gollan: “Si todo va bien, entre julio y agosto estará vacunada casi el 70 por ciento de la población”

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires remarcó la necesidad de aplicar las dosis contra el COVID-19 a “5.750.000” personas de los llamados «grupos vulnerables» en ese territorio. “En principio, vamos a vacunar en geriátricos, en IOMA y en las escuelas bonaerenses”, adelantó.

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollan, marcó este miércoles que en ese territorio es necesario vacunar «al menos 5.750.000 personas de los llamados grupos vulnerables», para poder mitigar la pandemia.

En esta línea, el funcionario proyectó: «En una hipótesis, si la vacuna llegara a mediados de enero, recién para mediados de marzo estaríamos prácticamente con esa cantidad de población vacunada».

Además, Gollan, en diálogo con Radio Continental, adelantó algunos puntos del operativo de vacunación: «En un principio, vamos a vacunar en los geriátricos, en la obra social IOMA y en 313 escuelas de la provincia de Buenos Aires. Por el momento, no hay una alerta de que falten jeringas».

«Es un operativo gigante, con más de 5.000 personas extras que trabajarán en la vacunación. Estará el recurso humano y especialistas en manejar la cadena de frío”, detalló.

En ese marco, Gollan proyectó: «Si todo va bien, entre julio y agosto estará vacunada casi el 70 por ciento de la población».

Verano con cuidados

En relación a las prevenciones y cuidados durante la temporada de verano, Gollan recordó que «la gente debería llegar a la playa con el barbijo, y tratar de mantenerlo. Habrá que mantenerlo. También pedimos mayor control en las fiestas (de fin de año). Si el clima da, que sea al exterior, y que no sean más de diez personas».

Además, el funcionario bonaerense reiteró que las autoridades no exigirán el test de PCR. «No vamos a pedir el test de PCR, porque no alcanzarían los laboratorios. Cuando la persona está asintomática, la PCR daría negativa. La efectividad es muy baja y no valdría la pena», ratificó.