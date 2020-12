González Catán: ante la creciente necesidad, inaugurarán un nuevo merendero comunitario

El nuevo espacio solidario abrirá sus puertas el domingo, en el barrio Las Nieves.

Este domingo, se inaugurará un nuevo merendero de la organización Hormigas Solidarias. El espacio abrirá sus puertas a la comunidad matancera y estará situado en Riglos 5.973, entre las calles Juan Zufriategui y Dr. Enrique Finochietto, en el barrio Las Nieves, de González Catán.

En comunicación con El1 Digital, el presidente de la organización, Gabriel Gómez, comentó: “Vamos a inaugurar el Centro Comunitario Hormigas Solidarias y, allí, va a comenzar a trabajar el merendero Manitos de Hormigas, que es el segundo espacio propio con que contamos”. Asimismo, Gómez explicó que desde hace tiempo la organización realiza trabajos solidarios en el lugar y, debido a la gran necesidad de asistencia que tienen muchos de los vecinos del barrio, se constató que había que abrir el espacio de manera urgente.

También, indicó que durante la jornada de apertura “se van a repartir golosinas, pochoclos, panchos y bebidas”. Además, comentó que se van a realizar sorteos de juguetes y de zapatillas. Por otra parte, informó que el merendero Manitos de Hormigas ya cuenta con un cupo de 97 chicos anotados.

La necesidad de aumentar la asistencia para los vecinos

De acuerdo a las palabras del referente barrial, “la gente todavía tiene necesidad”. Además, aseguró que las carencias aumentaron a lo largo de los casi nueve meses del aislamiento social por el coronavirus. “La pandemia no terminó y los planes de vacunación aun no llegaron a nuestro país”, expresó. “La necesidad de asistencia va a seguir por unos seis meses más y va a ir en aumento, ya que aun hay que tener los cuidados correspondientes”, advirtió.

En ese sentido, agregó: “Hay mucha gente que no sale a trabajar porque se cuida y, además, hay personas mayores y de riesgo que no están asistiendo a sus labores porque en las empresas no les permiten ir ya que su salud puede estar en peligro”. “Todas estas medidas son entendibles, porque primero está la salud”, destacó. “Sin embargo, para nosotros, como personas solidarias, primero está la comida y, después, se encuentra la salud”, enfatizó.

“Esperamos que la situación mejore para que la gente asista a nuestros lugares de contención, pero no solamente para ir a tomar la leche, sino que también se pueda hacer un día recreativo y a contarnos cuáles son sus problemas más allá de las necesidades”, indicó Gómez. “Creemos que las personas necesitan no solo un plato de comida, sino, también, la contención para que los chicos no estén en la calle”, concluyó.

Todos aquellos que quieran colaborar pueden contactarse mediante llamados o mensajes al 011-3104-7476. Además, se puede encontrar a la organización Hormigas Solidarias en las redes sociales Facebook, Instagram y YouTube.