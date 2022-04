González Catán: comenzaron trabajos de repavimentación en la calle Scarlatti

Ya trabajan en el tramo que va de la Ruta Nacional N° 3 a la calle Tranway.

Finalmente, después de años de lucha de los vecinos, de reclamar, juntar firmas y manifestarse con el objetivo de visibilizar la situación de abandono de la que eran víctima, este martes comenzaron a trabajar en la arteria con el objetivo de reasfaltar el tramo que va desde la calle Tranway a la Ruta Nacional N° 3.

“Siento una alegría inmensa: durante todo el día me mandaron mensajes contándome lo que estaba pasando en el barrio”, comentó el vecino que había improvisado una pileta en uno de los baches, Sergio Mansilla, en comunicación con El1 Digital. “Yo no me quería ilusionar, porque hay que ver para creer, así que solo empecé a festejar cuando llegué a mi casa y vi que estaban todas las máquinas en la esquina”, agregó.

De acuerdo a lo que había sido notificado en octubre de 2021, cuando se firmó el convenio entre el Municipio, la Provincia y la Nación para llevar adelante esta obra que beneficiará a muchas familias del barrio San Enrique, las tareas de repavimentación se extenderán desde la calle Tranway hasta la Ruta Nacional N° 3.

El reclamo y la respuesta

El 20 de octubre de 2021 se firmó el convenio en el Centro Universitario de Innovación (CUDI) para llevar adelante varias obras en diversos puntos del Partido. En ese contexto, los vecinos celebraron cuando las autoridades comunales anunciaron que se había concretado la licitación de la primera etapa de la red cloacal para distintos barrios de las localidades de Gregorio de Laferrere, González Catán, Virrey del Pino y Rafael Castillo.

Por otra parte, también habían anunciado que se iba a dar inicio a una serie de obras muy importantes de pavimentación, “como el asfalto de la calle Scarlatti, en González Catán, y obras hidráulicas”.

Una situación que no daba para más

Tal es el estado de abandono de la calle Scarlatti que, en las primeras horas de la mañana del martes, paralelamente al inicio de las obras de repavimentación, los vecinos se percataron del derrumbe de una parte del puente que se encuentra en la intersección de la nombrada arteria y Perseverancia.

En ese contexto, los habitantes de la zona pidieron que esta situación se resolviera lo antes posible, debido a que el hueco que quedó a un costado del puente es muy peligroso. Por otra parte, este miércoles, en horas del mediodía, se habilitó el sector que no está roto para que puedan volver a circular los vehículos.