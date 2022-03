González Catán: pintaron una Estrella Amarilla por otra víctima fatal de un siniestro vial

Este domingo, familiares y amigos de víctimas fatales de siniestros viales se reunieron en Kilómetro 33 de la Ruta Nacional 3, en González Catán, y pintaron una Estrella Amarilla para concientizar a la comunidad y recordar el fallecimiento de Nahuel Leiva, un joven de 18 años oriundo de esa localidad quien, el 12 de enero de 2017, volvía en su moto de pasar el día con amigos y, al llegar a ese lugar fue embestido por una camioneta de alta gama Dodge Journey, la cual cruzó el semáforo en rojo, lo llevó por delante y le quitó la vida casi en el acto.

En comunicación con El1 Digital, Clara Sei, madre de la víctima expresó: “Realizamos una pintada, en el Kilómetro 33 de la Ruta 3. Me cuesta hablar, no hablo mucho de mi hijo, porque me pongo a llorar. Me costó mucho decidirme a pintar la Estrella. Lo de Nahuel pasó en enero de 2017, y tardé en pintar la Estrella. Fue muy emocionante para todos, porque estábamos toda la familia, los seres queridos de Nahuel. Todos los que Nahuel hubiese querido que estén, estuvieron. Así que fue muy emotivo para nosotros pintarle la Estrella a mi hijo”.