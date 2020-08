González Catán: una estudiante de Enfermería abrió su casa para brindar más de 250 viandas

Junto a su familia, Yesica Sinchicay, creó un comedor para brindar un plato de comida caliente a las familias carenciadas del barrio Los Ceibos.

Ante la crisis económica y social, la cual se profundizó con la pandemia de coronavirus, muchas familias de la Matanza tienen múltiples necesidades, en ese contexto, Yesica Sinchicay, una joven estudiante de enfermería, y su familia, decidieron abrir su casa, ubicada en el barrio Los Ceibos, de la localidad de González Catán, para transformarlo en un comedor comunitario. Aseguran que cada vez sea acercan más personas y que brindan más de 250 viandas por día.

En comunicación con El1 Digital, Sinchicay, relató: “Estoy haciendo la licenciatura en enfermería en la Universidad Isalud y soy auxiliar de enfermería. En base al tema de la pandemia donde la gente estaba aterrorizada, tuve que dejar de trabajar y no me podía quedar en casa s in hacer nada, entonces se me ocurrió comenzar con ollas populares en casa, somos una familia numerosa y de a poco fuimos recibido ayuda”.

El comedor denominado La Esperanza, está ubicado en la calle Juan Pío Gana 7.992, arrancó en marzo. “Fueron días muy difíciles para los vecinos, brindamos alrededor de 250 viandas, y muchas veces no llegamos con la comida, se hace complicado. Este viernes, el Municipio nos contribuyó con milanesas y, por lo general, cocinamos guisos o polenta, es decir, comidas rendidoras y potentes para sobrellevar el invierno. También, brindamos una merienda para los niños”, sostuvo.

En cuanto a la situación actual del barrio Los Ceibos, la voluntaria expresó: “Realmente está muy mal porque la mayor parte de la población de esta zona contaba con trabajos informales, changas y otros eran carreros, esa era su única fuente para subsistir y, con la pandemia, está totalmente afectado”.

Además, Sinchicay relató que está casada, tiene tres hijos y al frente del espacio hay nueve familiares más que colaboran en la cocina y limpieza de los tuppers. “Se respeta el distanciamiento, higienizamos los recipientes que traen los vecinos y repartimos barbijos”, aseguró.

Las personas que quieran colaborar con mercadería de alimentos no perecederos, verduras, carne y lácteos, pueden contactarse al 15 -2479-9578.