González Catán: una familia perdió todo en un incendio y pide ayuda a la comunidad

Ocurrió este domingo al incendiarse una humilde vivienda en el barrio 17 de Octubre, donde vivía una vecina junto a sus cinco hijos. Este domingo por la madrugada, en circunstancias que se investigan, se incendió una humilde vivienda en González Catán, más precisamente en el barrio 17 de Octubre, sobre la calle Antequera, entre Hualfin y Lafayette, a pocas cuadras de la Ruta Provincial 1.001.

Allí vivía la vecina Gisela Estefanía Albornoz, de 33 años, junto a sus hijas de 14, 13, diez y cuatro años, y su hijo de siete. Sus dos hijas mayores, además, son alumnas de la Escuela de Educación Técnica Nº 1, ubicada a la altura del Kilómetro 21 de la Ruta 3, en Isidro Casanova, junto al Hospital Paroissien. En el momento del siniestro se encontraban en la vivienda los hijos de Estefanía, quienes resultaron ilesos. Al lugar acudió personal policial bonaerense y de Bomberos y, pese a que las llamas fueron extinguidas, la humilde vivienda quedó completamente destruida con todo su contenido.

En comunicación con El1 Digital, Estefanía contó: “Mi vecino vio que el fuego se estaba expandiendo y sacó a los chicos, gracias a Dios están bien. Rápidamente se prendió fuego todo. Tengo dos nenas que van a la Técnica 1. Ninguno necesitó ir al médico, ninguno de mis hijos se lastimó ni se quemó, gracias a Dios respiran bien, están bien. Obviamente, están asustados, mal, tristes, porque perdimos todo. Ahora no tenemos donde vivir y nos quedamos en la casa de mi hermano”.

“Lo que más necesitamos son materiales, que cuestan mucho comprar porque obviamente están muy caros. Pero también necesitamos las cosas que van adentro de la casa. Gracias a Dios ropa y algunas zapatillas ya tenemos. Ahora nos harían falta muebles, alguna cocinita, alguna heladera, lo que puedan dar. No tengo cuchillos, cucharas, tenedor, nada de eso. Algún tupper, vasos, esas cosas. También me dirigí al Municipio, pero, obviamente, la ayuda del Municipio es muy lenta. Sabemos que, pasen o no pasen este tipo de cosas, esto va a llevar su tiempo y hay que armarnos de paciencia. Encima no nos quedó ningún documento, nada”, lamentó.

Para quienes quieran acercar ayuda, pueden comunicarse con Estefanía Albornoz al celular 11 2600 1694 o acercar las donaciones a la Escuela Técnica 1, en Avenida Juan Manuel de Rosas 6.099 (Kilómetro 21 de la Ruta 3), junto al Hospital Paroissien, en Isidro Casanova.

Denuncia y sospecha

Por otra parte, cabe mencionar que la vecina ya denunció lo ocurrido con su vivienda en la Comisaría de González Catán, ya que ella no se encontraba en la casa en el momento del siniestro. “Le dije (a mi ex pareja) que ya no quería estar más con él. Esta persona me levantó la mano, me pegó, y lo primero que hizo fue dirigirse donde estaban mis chicos. Las nenas que me dijeron que este tipo vino para casa. Le mandé mensaje a mi mamá, a mi padrastro, avisando que este sujeto iba para casa. Mi hija me dijo mami, este tipo quiere prender fuego la casa. Que fue lo que hizo, prendió fuego la casa estando los chicos adentro”, acusó. El hecho continúa en investigación.