González Catán: vecinos renovaron el reclamo por la construcción de un Polo Educativo

Tras la movilización del lunes en pedido de escuelas y salas de salud, habitantes del barrio 17 de Septiembre volvieron a reclamar que la Guardia Urbana deje el predio donde están instalados; aseguran que continuarán con las marchas.

Con el fin de cuidar un espacio verde para que no se convierta en un basural, vecinos del barrio 17 de Septiembre, de González Catán, se instalaron “de manera legal”, según afirmaron, en zonas abandonadas del Centro Ambiental de Reconversión Energética (CARE) y hace tres años que exigen al Municipio la construcción de un Polo Educativo y Sanitario. Sin embargo, no tuvieron respuestas satisfactorias, sino que se instaló la Guardia Municipal y no los dejan pasar al lugar. El lunes, marcharon desde la Rotonda de San Justo hasta el Consejo Escolar y la Jefatura Distrital, para luego manifestarse frente al Palacio Almafuerte.

Según la denominada Mesa Directiva del barrio 17 de Septiembre, el pedido del Polo Educativo se elevó hace tiempo. “Hace años, el vecindario cuida ese pr edio para que nadie lo ocupe. Esta solicitud fue acompañada de organizaciones sociales, sindicales y políticos que respaldan la necesidad de escuelas y jardines de infantes. Por eso, rechazamos la instalación de la policía en el predio y exigimos el derecho de educación y salud para esta comunidad”, sostuvo un comunicado.

En diálogo con El1 Digital, Cinthia Pereyra, una de las reclamantes, relató: “La Guardia Urbana se presentó hace tres semanas y nos dijo que tienen órdenes de la Intendencia y no nos dejan entrar al predio. Nosotros estamos cuidando hace muchos años este lugar para que nadie ingrese, especialmente para la construcción del Polo Educativo. Nos amedrentaron, ingresaron y, ahora, no podemos pasar”.

La vecina relató que los efectivos policiales patrullan la zona para que los vecinos no puedan ingresar a las casas que ya habían construido. “Vamos a continuar reclamando para que nos escuchen y realizaremos nuevas movilizaciones al Municipio. El espacio se está urbanizando y estamos alrededor porque no podemos ingresar”, lamentó. “Quieren apropiarse del territorio. Hay un galpón y queremos que se haga un mantenimiento para hacer un Polo Educativo para que nuestros hijos puedan estudiar, es decir, la infraestructura está realizada”, remarcó.

Sumado a esto, Pereyra aclaró: “Desde que ingresamos al predio, de manera legal, hace tres años, pedimos por escuelas y salas sanitarias”. Sumado a esto, detalló que más de 500 familias reclaman por educación y salud. “Hay muchas necesidades, nuestros hijos no estaban yendo al colegio y no pudieron aprender nada en este tiempo. Aproximadamente, hay más de 600 chicos para escuelas primarias y otros 600 para jardines de infantes”, aseveró.