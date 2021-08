“Gracias a Dios, se está encaminando”, celebran desde los gimnasios

Así lo expresó a este medio Carlos Mazzotto, vicepresidente de la Cámara Argentina de Gimnasios y Afines Zona Oeste (CAGyMO) y dueño de un local de San Justo, sobre la reapertura del rubro. “Ojalá esto siga así y que ninguna cepa nueva del COVID-19 cambie el panorama”, pidió.

Hace dos meses, y debido al importante descenso en la cantidad de contagios diarios de coronavirus en el Área Metropolitana de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires volvió a fase 4. Y esta decisión trajo aparejada la reapertura de varios rubros comerciales que debían estar cerrados. Sin embargo, en la nómina no entraron los gimnasios, uno de los sectores más castigados por la pandemia, que, solo en el 2020, estuvo cerrado durante más de siete meses. No obstante, si bien no fueron tenidos en cuenta en un principio, finalmente, obtuvieron luz verde para trabajar en el territorio bonaerense.

En diálogo con El1 Digital, Carlos Mazzotto, vicepresidente de la Cámara Argentina de Gimnasios y Afines Zona Oeste (CAGyMO) y propietario de un gimnasio ubicado en San Justo, se refirió a la vuelta al trabajo: “Podemos trabajar con el 50 por ciento de aforo, a puertas abiertas y con todos los protocolos”. Desde el sector, el año pasado, se había presentado a las autoridades una serie de protocolos que habían sido aprobados y que incluían el distanciamiento social, el uso de alcohol en gel, separaciones por sectores y el uso de tapabocas, entre otras cosas. No obstante, aun, “no se pueden usar las duchas ni las redes sociales”.

Así las cosas, desde el rubro, son conscientes de que una disparada en la cantidad de contagios podría volver todo atrás, temor que se refuerza con la posibilidad de que la variante Delta del virus llegue a ser de circulación comunitaria: “Gracias a Dios, se está encaminando. Ojalá esto siga así y que ninguna cepa cambie el panorama”.

A fines de mayo, cuando el rubro todavía debía permanecer cerrado, el presidente de la Cámara Argentina de Gimnasios, Fernando Storchi, alertó que “de los 8.000 gimnasios que existían en marzo del 2020 en todo el país, unos 1.500 dejaron de existir”. Además, había hecho hincapié en la importancia del lugar en lo referido a la salud y a la actividad física.