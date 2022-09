Gregorio de Laferrere: con el visto bueno de los vecinos, continúan las obras para la nueva peatonal de la avenida Luro

Comerciantes y vecinos expresaron su conformidad respecto al plan de mejoras en el centro de la localidad. “Está quedando muy bueno, se embelleció bastante la zona”, ponderaron.

En los últimos días, comerciantes y vecinos de Gregorio de Laferrere expresaron su conformidad y expectativas favorables respecto al avance de los trabajos para remodelar la peatonal en parte de la Avenida Luro y algunas calles aledañas que, según adelantó el intendente matancero Fernando Espinoza, constará de ocho cuadras en total que “unirán la estación con la plaza” de esa localidad.

Así, si bien la obra aun no se inauguró oficialmente, hay sectores por los cuales los vecinos ya comenzaron a transitar, y mientras los comerciantes continúan con su trabajo diario, con una evaluación, en líneas generales, favorable.

Consultado por El1Digital en el lugar, Pablo, comerciante de la calle Piedrabuena al 6.100, evaluó: “Estoy acá hace 35 años. Estamos conformes con la obra, y en cómo se desarrolló. Los tiempos fueron bastante rápidos, quedó muy lindo. Se embelleció bastante la zona, que estaba muy caída, bastante abandonada. Estoy esperando que se inaugure y que sea mejor para todos. Esta obra abarca desde la Ruta 21 hasta la primera plaza. Incluyen a las calles aledañas como Luque, esta que es Piedrabuena, y avenida Luro”.

“Se nota más gente en la zona. La gente anda más tranquila, porque no hay tráfico, camina más, pasea más, así que hay buen pronóstico. No sabemos cuándo se va a inaugurar, pero no creemos que falte tanto porque está bastante avanzada. Nunca se vio una obra sí acá, es la primera vez” destacó.

Otro de los comerciantes consultados por este medio, si bien ponderó la obra, también puso el foco en la seguridad después de las 18. “Todavía no se sabe cuándo se va a inaugurar, así que hay que esperar. Tardaron bastante, hubo mucha tierra, polvo, pero quedó bien”.

“La única crítica que puedo hacer es que después de las seis de la tarde falta un poco de seguridad. Queda muy sola la cuadra. Al no andar autos hay muy poca gente, y hubo varios intentos de robo, abren las persianas. Eso solo. Hay una cabina se seguridad, pero a la tarde se van. Después de esa hora, siete ocho, va quedando muy solo. Esperemos que cambie un poco eso. Yo cierro a las cinco de la tarde, porque después no va quedando nadie, hay poca gente y es un riesgo”, puntualizó.

Conformidad

Por su parte, Estela, vecina de la zona, elogió: “Esto es otra cosa, cambia el lugar, el ambiente, está más linda Laferrere. Para cruzar era un tema, continuamente pasaban los autos. Ahora se puede cruzar tranquilo. Acá es muy transitado. Quedó re lindo, parece San Justo ya. Acá tenemos todo. Lo único que no hay es cine, tenés que ir a San Justo o a Catán”.

Cecilia, otra vecina que vive a menos de 20 cuadras de la zona, también ponderó: “Está quedando hermoso, divino. Sólo tenemos que ser limpios, respetuosos, sororos, no romper nada, no escribir grafittis y todas esas cosas. Esperemos que lo conserven, eso es educación”.

Cabe recordar que, desde el año pasado, el jefe comunal matancero aseguró que estos trabajos tendrán un impacto “en el 25 por ciento” de los vecinos de La Matanza y de su centro comercial “más importante”.

“Vamos a cumplir el sueño de los comerciantes, empresarios y vecinos, que tiene que ver con la construcción de una hermosa peatonal de ocho cuadras en el centro de Laferrere, que unirá la estación con la plaza”, aseguró el alcalde matancero.

Asimismo, también sigue la construcción de tres túneles bajo nivel de las vías del ferrocarril Belgrano Sur, así como la parquización de nuevas cuadras.