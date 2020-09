Gregorio de Laferrere: continúa la toma de terrenos de la cooperativa El Palmar

Más de 40 familias se asentaron en el terreno de la cooperativa El Palmar, situado en la ubicada en Avenida Juan Manuel de Rosas 12.050, localidad de Gregorio de Laferrere. Según los trabajadores y referentes de la fábrica de ladrillos, los ocupantes rompieron parte de la cooperativa, rejas, alambrados y comenzaron a lotear el espacio para su futura venta. Por su parte, la Fiscalía no tomó una decisión sobre el desalojo.

En comunicación con El1 Digital, Gerardo Fernández, presidente de la cooperativa, señaló: “En la actualidad, la fiscal que interviene en el caso, María Belén Casal Gato, no tomó ninguna medida, no sabemos si hay una orden de desalojo, pero hay más de 40 familias que se están asentando y resistiendo en el predio”.

“Los ocupantes han roto paredes de la fábrica, rejas y alambrados. Es tierra de nadie, tampoco podemos ingresar para reparar el cerco y están presente los efectivos policiales que están custodiando para evitar que sigan tomando”, atestiguó.

Además, Fernández mencionó que el predio fue dividió en lotes y que algunos de ellos ya se pusieron a la venta. “La Fiscalía tendrá que averiguar si esta usurpación es organizada por alguna agrupación ya que llegan más grupos para hacer ollas populares y, por las noches, más de 50 personas se acercan para hacer “la ranchada” guardando la toma”, disparó.

“Este problema lo tienen que resolver la Justicia y el Municipio brindando predios que tengan los servicios básicos, ya que esta zona es inhabitable, no pueden vivir en ese sector, es indigno porque no hay nada, no cuentan con luz, agua o cloacas, hay montañas de tierras con bichos, es decir, es un foco infeccioso”, aseguró.

El 24 de agosto pasado, más de 30 personas y, luego otras 300, ingresaron a las tierras para asentarse, tras largas charlas con los trabajadores de la cooperativa y el compromiso de reunirse con funcionarios locales, ese grupo llegó a un acuerdo de desalojar el espacio para participar en un plan de viviendas.

Fernández mencionó que el Estado debe garantizar la Ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat. “Esta norma posibilita al Gobierno a expropiar tierras privadas que tengan deudas de impuestos de hace muchos años y otorgar terrenos fiscales donde puedan construir y contar con los servicios básicos”, sostuvo y agregó: “En Argentina se perdió la cultura del trabajo y del sacrificio”.