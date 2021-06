Gregorio de Laferrere: denuncian a una empresa por la muerte de un joven que pintaba un tanque sin equipamiento adecuado

El hecho ocurrió el pasado 2 de junio, cuando Octavio Migueles perdió la vida después de desvanecerse mientras pintaba un tanque de más de dos metros. En el lugar, también estaba otro joven desmayado que todavía se encuentra en grave estado.

La familia de Octavo Migueles, un joven de 20 años que falleció tras desvanecerse mientras trabajaba, denunció que Somartex, una empresa del rubro textil, cometió negligencia al enviar a dos jóvenes a pintar un tanque de más de dos metros de profundidad sin contar con los medios de protección necesarios.

El 2 de junio, Migueles se encontraba trabajando como todos l os días en la empresa Somartex, que se dedica al rubro textil y está ubicada en la calle Ezeiza 6.169, en Gregorio de Laferrere. Cabe aclarar que, si bien en un primer momento se creó una confusión respecto del nombre de la fábrica en la que el joven cumplía con sus labores, esto sucedió porque tanto Polostex, otra compañía que se dedica al rubro textil y estampado de telas, como Somartex aparecen registradas con el mismo domicilio.

“Mi hermano entró a esa empresa y le prometieron que lo iban a poner en blanco”, comentó Nahiara Migueles, hermana del joven fallecido, en comunicación con El1 Digital. “Lo mandaron a hacer un trabajo sin darle ningún tipo de protección. Le pidieron que pintara el interior de un tanque de dos metros y medio de profundidad con materiales que tenía componentes altamente tóxicos”, detalló. Y agregó: “El supervisor se fue de ahí, eso es lo que nos dijo el compañero de mi hermano”.

De acuerdo a lo que detalló la hermana de Octavio, las tareas habrían comenzado alrededor de las 16 horas y el supervisor y otro compañero se habrían acercaron a las 18, a la hora de cerrar. “En ese momento, encontraron a los dos chicos inconscientes, desvanecidos adentro del tanque. El otro chico salió del coma, pero está grave”, indicó. “Mi hermano no llegó a recibir asistencia médica porque murió antes de llegar al hospital”, explicó. La familia de Octavio asegura que Somartex cometió negligencia laboral: “Cuando mi hermano presentó el currículum, puso que tenía problemas de salud porque él tenía un riñón menos”.

“El siempre aclaró que tenía problemas de salud para que la fábrica no lo mandara a hacer tareas que no podía realizar, pero lo enviaron a hacer ese trabajo y lo peor es que no le dieron ningún tipo de protección, porque, si así lo hubieran hecho, tal vez estaría vivo. Si el supervisor hubiera estado en donde correspondía en ese momento, tal vez algo se habría podido hacer”, apuntó.

De acuerdo a la información brindada por la familia de Octavio, la causa está en la Fiscalía y Defensoría de Gregorio de Laferrere, que se encuentra en la avenida Luro 5.676. “La empresa ya está con un abogado y quieren que todo quede como un accidente laboral, cuando no fue así. Nosotros pretendemos que se sepa qué fue lo que pasó, fuimos a la Fiscalía, recibieron a mi mamá y le dijeron que iban a empezar a mover la causa, pero no nos vamos a quedar tranquilos”, manifestó Nahiara.

Asimismo, la hermana de Octavio se tomó un tiempo para recordarlo: “Tenía 20 años y siempre fue un pibe laburador, quería tener sus cosas, empezó lavando platos, él me cuidaba y después trabajó en una pizzería hasta que lo llamaron de esta fábrica. Era un pibe con sueños, no se quedaba en la rutina de todos los días porque tenía metas”.

Este martes, en horas del mediodía, familiares y amigos de Octavio fueron nuevamente hasta las puertas de la Fiscalía para exigir justicia; hasta el momento la causa está caratulada como “Averiguación de causal de muerte”. Pese a reiterados intentos, Somartex no respondió a los llamados de este medio para dar su versión de lo sucedido.