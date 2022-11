Gregorio de Laferrere: El arte como herramienta terapéutica en los tratamientos de salud

¿El arte sana? ¿Podemos hablar del arte como sanador? ¿No solo para el artista, sino desde la práctica de la clínica médica o de las distintas disciplinas de las ciencias de salud?

En el marco de una actividad de intercambio entre el Instituto Universitario CEMIC (Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas) de CABA y la Sala Dr. Néstor “Chino” Oliveri, en el taller infantil que coordina la Licenciada en Psicología Yolanda Mora Dielma recibieron la visita de estudiantes de la carrera de enfermería y de medicina del Instituto Universitario CEMIC de la materia Arte y Terapia, acompañados por la Lic. Mercedes Carrera y la Lic. Mariel Sciola, supervisora y coordinadora respectivamente de la actividad a desarrollar.

El Diario NCO fue invitado a presenciar la actividad y al final dela misma pudo conversar con ambas profesionales de la entidad visitante, sobre el valor del arte en las prácticas de salud.

El arte como herramienta terapéutica

La psicóloga y profesora, Mariel Sciolla, afirmó: “Hemos venido con una materia electiva dentro del programa de estudios del Instituto que lo que busca es que los estudiantes puedan transitar espacios y dispositivos donde se trabaje el arte como herramienta de salud, terapéutica y pedagógica. En este caso vamos a participar en un taller con niños entre 6 y 12 años, donde compartimos la lectura de un cuento de María Elena Walsh, le pedimos que dibujen acerca del mismo y después compartimos un momento de reflexión con opiniones y sensaciones sobre lo leído”.

“Hace mucho tiempo que venimos trabajando con el arte como herramienta pedagógica y nos da mucho resultado, particularmente en contextos de vulnerabilidad de la población. El arte es una herramienta amigable, con la cual podemos comunicarnos, pero sobre todas las cosas el arte permite expresarnos libremente. A través de él logramos que los niños expresen sus sentimientos, necesidades, problemas e inconvenientes y los vamos dilucidando por medio de nuestra profesión”, detalló Mercedes Carrasco, socióloga y profesora.

Y continuó: “En la universidad le brindamos herramientas a los estudiantes de las distintas carreras de Ciencias de la Salud para trabajar con el Arte como en el tratamiento clínico o en lo recreativo; por otra parte, trabajamos con el Arte, en el Hospital de Clínicas en CABA, con pacientes con enfermedades mentales. Pero esta herramienta del ARTE es aplicable a diferentes problemáticas de Salud”.

Una herramienta para todos los profesionales de salud

Nuevamente Mariel tomó la palabra y definió: “La idea también es que los alumnos de enfermería y medicina entre 1° y3° año puedan experimentar el arte en su futuro profesional o derivar esta técnica terapéutica a otros profesionales. Nuestra idea en esta materia es hacer rotación con los estudiantes en distintos lugares donde se usa el arte entre población con vulneración de derechos y por eso hoy nuestra visita a la Sala Dr. Néstor Chino Oliveri”.

El CEMIC pionero en la temática

Mercedes explicó que “no es habitual que se enseñe a los estudiantes de las carreras de las Ciencias de Salud a manejar el arte tempranamente, ya que en general son habilidades que se adquieren después de recibidos. En nuestro caso comenzamos con esta herramienta del arte en la salud desde el primer año de la carrera”.

“Por lo tanto, podemos decir que el CEMIC es pionero en esta temática; en particular venimos de trabajar con el arte como herramienta pedagógica hace 35 años en otros contextos, por eso podemos aplicarla en la enseñanza de las carreras de Salud”, valoró.

Por último, Mariel, concluyó: ”La OMS (Organización Mundial de la Salud) ha declarado recientemente que el arte es una de las herramientas que ayuda mucho a mejorar la salud de las personas, no solo con trastornos mentales sino también con enfermedades crónicas como cáncer, etc. Pero todavía, en el ámbito de las universidades de salud, no se le da tanta importancia, por eso considero como dice Mercedes, que nuestro instituto puede considerarse pionero en su uso en la enseñanza de las Ciencias de la Salud”.