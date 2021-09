Gregorio de Laferrere: en el Hospital Néstor Kirchner aplican “1.500” vacunas anti COVID-19 por día

Lo difundió el coordinador del vacunatorio de ese nosocomio, Leandro Yusim. “Está muy ordenado todo”, destacó. Expectativa por la primera “turnera” integrada por chicos de 12 a 17 años.

A partir del miércoles, en la provincia de Buenos Aires comenzó a implementarse la “vacunación libre” de la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus para mayores de 50 años, trabajadores de la salud, embarazadas e inmunodeprimidos, y en ese contexto, desde el Hospital Presidente Néstor Kirchner, ubicado a la altura del kilómetro 26 de la Avenida Juan Manuel de Rosas, en Gregorio de Laferrere, difundieron que en las últimas jornadas aplican, por día, aproximadamente “entre 1.500 y 1.800” vacunas anti COVID-19 en ese establecimiento.

Así, en diálogo con Radio Universidad, el coordinador del vacunatorio de este nosocomio matancero, Leandro Yusim, detalló: “En el último tiempo estamos aplicando entre 1.500 y 1.800 vacunas por día aproximadamente. Hoy estamos con turnera de AstraZeneca. Las personas están respetando los turnos, viendo los horarios, está muy ordenado todo”.

Cabe mencionar que el vacunatorio recibe, de manera simultánea, tanto a aquellas personas que concurren a ser inoculados por medio de la “vacunación libre” como a quienes tienen asignado un turno previo.

En este marco, en comunicación con el programa Nada es lo que parece, el coordinador destacó: “La gente viene tranquila, se vacuna y se va de la misma manera. Estamos muy contentos, también, con la aceptación. Los mayores de 50 años que todavía no tienen turno para la segunda dosis tienen que esperar, de la primera vacunación a la segunda, ocho semanas. Si pasaron las ocho semanas, se pueden acercar a cualquier vacunatorio. Vienen, hacen la fila y se pasan a vacunar sin turno. Han pasado muchos casos de personas que venían sin turno, y en realidad tenían turnos perdidos, no les llegó el mensaje o no tenían como corroborarlos”.

Niños y adolescentes

Además, Yusim también expresó su expectativa debido a que, este jueves, está previsto que el vacunatorio del Néstor Kirchner reciba a su primera “turnera” integrada por chicos de 12 a 17 años con factores de riesgo. Además, el gobierno bonaerense anunció que por primera vez se aplicará la vacuna a chicos de 17 años sin comorbilidades.

“Mañana es la primera turnera que recibimos acá, (para chicos) de 12 a 17 años. Como toda primera vez, estamos un poco nerviosos, pero ya en otras postas de vacunación como en el Hospital Balestrini o en la Universidad Nacional de La Matanza ya han recibido a los más chicos, hay mucha aceptación y no falta nadie para esa vacuna”, concluyó el coordinador.