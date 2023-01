Gregorio de Laferrere: en un tenso operativo, la Policía frenó un intento de toma de tierras

A raíz del hecho, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), publicó un comunicado en el cual expresó: “Repudiamos la represión en el barrio La Resistencia en La Matanza. Este lunes, la policía de (el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires) Sergio Berni avanzó con palos, gases y balas de goma contra las familias que se encontraban realizando una toma de tierras, en lucha por tener un lugar digno donde vivir. Durante la represión, fueron detenidos los compañeros Mery Castro Choque y Marco Vasques Dias. Repudiamos y denunciamos el accionar del gobierno provincial y exigimos la inmediata liberación de los compañeros”.

Cabe recordar que, entre agosto y octubre de 2022, también unas 400 familias del “Barrio La Resistencia” intentaron tomar en más de una ocasión un predio ubicado en Coronel Conde y Ruta Provincial Nº 1001, en una zona limítrofe entre los partidos de Merlo y La Matanza.

«Tierra para vivir y una casita»

En comunicación con El1 Digital, Cintia Pereyra, vecina y referente el llamado “Barrio 17 de Septiembre”, en González Catán, quien también participa de la organización vecinal del “Barrio La Resistencia”, contó respecto a la toma en Gregorio de Laferrere: “El lunes a la madrugada, casi 450 familias entramos a ese predio. Entramos con la necesidad de tener tierra para vivir, ya que el Gobierno no escucha. Hay muchas familias sin casa, sin un lugar donde estar y vivir. Por lo menos (tener) una tierra para vivir y hacer su casita. Hoy en día, como está la situación, hay muchas familias que no dependen ni siquiera de alquileres. La inflación está por encima de todo. Hay familias con siete, cinco hijos, que no les alcanza para poder tener un terreno. Ellos también piden que se pueda pagar en una forma que, en vez de pagar un alquiler, puedan pagar esta tierra en un plan en cuotas”.

Asimismo, la referente barrial marcó la voluntad de estas familias de pagar sus posibles viviendas y anticipó que analizan movilizar a la Municipalidad. “Las familias no quieren viviendas gratis. Simplemente quieren un lugar que el gobierno designe para estas personas. Estamos en lucha por tierra para vivir. Esta fue la octava vez que nos reprimen de esta forma. El pueblo se cansó y creo que si el gobierno no da una respuesta, esta movilización va a seguir. Estamos pensando en movilizar al Municipio, este miércoles vamos a tener una reunión”.