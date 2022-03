Gregorio de Laferrere: familiares de pacientes protestaron frente a una clínica

“En mi caso, fui por abandono de persona. Teníamos a mi mamá internada ahí. Ella entró (derivada del Instituto de Haedo) por una infección en el pie el 17 de febrero, que tenía que ser operada, y fue empeorando. Después de la infección en el pie, tuvo problemas en los riñones, en los pulmones, y ahora está con una neumonía bilateral. Por suerte, la pudimos sacar el jueves pasado, y la trasladamos a la Clínica Madero, de Tapiales”, detalló.

“Ella quedó en terapia intensiva gracias a que en la clínica de Laferrere no la atendieron como debía ser. Me la aislaron, me prohibían la entrada, y resulta que el miércoles, cuando íbamos a verla, no nos dejaban pasar, y nos metimos de prepo. Cuando entramos, la encontramos agonizando. Ella fue operada el 24 de febrero y el 25 empezaron las complicaciones”, acusó la vecina.