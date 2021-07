Gregorio de Laferrere: los familiares de Tahiel lo recordaron en el lugar del trágico hecho

A diez meses del siniestro vial que se cobró la vida del niño de seis años, familiares, vecinos y amigos se movilizaron a Ruta Nº 21 y la calle Soldado Sosa para generar conciencia entre los automovilistas.

Este martes, familiares, amigos y vecinos de Tahiel Contreras, el niño de seis años que falleció el 13 de septiembre del año pasado tras ser atropellado por un auto que corría una picada en Gregorio de Laferrere, se acercaron al lugar del hecho, en la intersección en la Ruta Provincial N° 21 y la calle Soldado Sosa, para recordarlo y generar conciencia sobre los siniestros viales.

“Pegamos las fotos de mi hijo y de los asesinos en el lugar del hecho para que nadie olvide lo que pasó”, afirmó Noelia Díaz, madre de Tahiel, en diálogo con El1 Digital, y agregó que volvieron a pintar la estrella amarilla que está en el asfalto porque el tránsito la va borrando.

Asimismo, Díaz mencionó que las obras que están realizando las autoridades municipales y provinciales tienen un gusto “agridulce”. “Esto me pone mal porque tendría que haberse hecho antes, no después de la muerte de mi hijo. Cuando alguien fallece hacen las cosas; si no, no hacen nada”, manifestó, y continuó: “Igualmente, no queremos que vuelva a pasar, queremos que no haya otro Tahiel”.

Las obras que se están llevando a cabo en el lugar son la construcción de un nuevo paso nivel, la instalación de cámaras de seguridad y la pavimentación de la calle Comodoro Py y el bajo nivel vehicular, porque las autoridades municipales planifican el cambio de sentido para descomprimir el tránsito en la Ruta Provincial N° 21 y que sea de una sola dirección. Según Díaz, también se planificó un espacio verde para la recreación de los vecinos. “Si se están haciendo todas estas obras por la muerte de mi hijo, queremos que la plaza lleve su nombre”, planteó.

A pesar de las obras para mejorar el tránsito, la madre de Tahiel asegura que los automovilistas siguen sin respetar las normas viales, lo que hace que aun sea una zona peligrosa para los peatones. “Exigimos que hagan algo en la ruta porque nos siguen pasando por encima: mi papá y mi marido tienen que ir a trabajar todos los días, como todos los vecinos, y pasan por la ruta, pero los autos no respetan”, advirtió.

Por otra parte, en relación al proyecto de ley para penar el homicidio vial, Díaz aseguró que “lleva su tiempo, pero está encaminado”. Con respecto a la situación de los imputados, informó que siguen con prisión preventiva y a la espera de que se defina la fecha para el inicio del juicio oral.

El hecho

Tahiel falleció el domingo 13 de septiembre de 2020, cuando dos jóvenes, uno a bordo de un Volkswagen Vento y el otro, en un Chevrolet Corsa, corrían una “picada” sobre la Ruta Provincial N° 21. En la intersección de la calle Soldado Sosa, el conductor del Corsa perdió el control del vehículo y chocó contra un Volkwagen Fox, que involuntariamente arrolló al menor, que murió en el acto, y a sus padres.

Con correr de los meses, el entorno familiar y amigos, se acercan todos los 13 de cada mes al lugar del siniestro para recordarlo y generar conciencia entre los automovilistas.