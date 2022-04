Gregorio de Laferrere: vecina cayó en un pozo sin tapa en la parada del Metrobus

Ocurrió el jueves por la noche en la Estación P. Luro y según contó la víctima, sufrió la fractura de un hombro, entre otras lesiones.

Este fin de semana, Ana Clara Rojas, una vecina de Gregorio de Laferrere, viralizó un video en el cual difundió que, el jueves 7 de abril, por la noche, al bajar del colectivo en la estación P. Luro del Metrobus, cayó en un pozo sin tapa de unos 30 centímetros en la dársena del lugar.

En su testimonio, Rojas difundió: “El jueves 7, volviendo de mi trabajo, 22.30, bajo en el Metrobus Luro de Matanza, y meto el pie en un agujero de unos 30 centímetros. Esos agujeros son producto de la falta de tapas en la dársena, donde uno baja cuando llega del Metrobus. Son por lo menos seis agujeros por dársena”.

En este contexto, la vecina, que también difundió fotos internada y con el hombro en cabestrillo, inmovilizado, señaló: “Esto que me pasó a mí no es raro, nos pasa a muchos. Quiero hacer público mi caso, porque a mí me va a implicar las próximas tres semanas de imposibilidad de trabajar. Estuve internada un día en la Clínica Figueroa Paredes. Tengo fracturado el hombro y afortunadamente no fui a cirugía, pero el dolor es insoportable, y la bronca es aun mayor. Hay una empresa que está cobrando por hacer mantenimiento y limpieza en el Metrobus, y no lo está haciendo efectivamente, si no, esto no hubiera pasado”.

“Estas tapas tienen que ser repuestas. Les agradezco y les pido mayor difusión para que esto se conozca”, remarcó.

Cabe recordar que, en Isidro Casanova, el mes pasado vecinos denunciaron el faltante de al menos tres tapas en el cruce peatonal del Metrobus en Pedro León Gallo.

«No volví a salir de mi casa desde que me dieron de alta, el viernes a la noche. Así que no hice la denuncia. Sé que cuando ingresé a la clínica, personal de seguridad hizo algún papeleo que tiene que ver con accidente en la vía pública», contó a El1 Digital.

Robo de tapas

Consultados por El1Digitalpor este tema, fuentes distritales aseguraron: “Detectamos que roban esas tapas, probablemente por los metales. Por ejemplo, en el caso de Ramos Mejía, robaron más de diez tapas en los últimos tres meses, y semanas atrás hubo dos detenidos, oriundos de Lomas de Zamora”.

“La reposición de esas tapas corresponde a la empresa. Ahora bien, cuando el Municipio recibe una denuncia de un faltante de tapas, o detecta el faltante, se avisa y la zona en cuestión se precinta, y en algunos casos las reponemos nosotros”, plantearon.