Gustavo Cid: “Hace 25 años que los bomberos no tenemos la escalera mecánica en servicio”

Tras el trágico incendio que produjo tres muertes en Ramos Mejía, el presidente de Bomberos Voluntarios de La Matanza puso nuevamente en foco la falta de una herramienta clave.

Tras el incendio y tragedia que se produjo este domingo en un edificio de Ramos Mejía, en el cual fallecieron tres vecinos, el presidente de Bomberos Voluntarios de La Matanza, Gustavo Cid, en diálogo con Radio Universidad, detalló que continúan las pericias para determinar las causas del siniestro, y, una vez más, puso en foco la falta de elementos básicos que padece la institución matancera para desarrollar su labor, entre ellos, una escalera mecánica, fundamental para la tarea que llevan a cabo.

“Se están haciendo las pericias por parte del Cuerpo de Bomberos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Aparentemente el fuego se inicia en el hall del edificio, donde están los tableros eléctricos, y la conexión de gas. Por lo que nos dijeron los vecinos, tenía olor a gas, había una pérdida, y estimamos que a partir de eso se produce el incendio en todo el hall de ingreso. Y a través de los conductos verticales del edificio se propaga al quinto piso, desde donde se ven las imágenes de los videos de la gente”, especificó.

Cid aclaró que las llamas no se trasladaron a todos los pisos del edificio ubicado en Avenida San Martín y Pizarro. “El fuego no se trasladó a todos los pisos. El fuego estuvo en planta baja. Lo que sí se traslada son los humos de la combustión, y la temperatura. En los incendios, son las mayores causas de muerte. Y lamentablemente, en los pisos superiores estaban muchos de los habitantes de los edificios, esperando que los rescatemos, pero al no contar con la escalera mecánica, que tanto hace que estamos reclamando, tuvimos que esperar a los bomberos de Tres de Febrero y de Morón, para que nos ayuden”, lamentó, en conversación con el programa Nada es lo que parece.

Los bomberos matanceros padecen desde hace un cuarto de siglo la falta de una escalera mecánica, y el trágico incendio del domingo vino a recordarlo. “Hace 25 años que no tenemos la escalera mecánica en servicio. Hoy es un elemento fundamental para nuestro Distrito, donde hay más de dos millones y medio de personas, cientos de edificios en Ramos Mejía, Tapiales, San Justo, y no podemos esperar que vengan de otros distritos. El mayor factor que tenemos en contra, en un incendio, es el tiempo, y no podemos esperar 25 o 30 minutos una escalera mecánica, con la gente tratando de tirarse por los balcones. Es una situación que realmente no se puede permitir en un partido tan grande, tan importante como La Matanza”, planteó.

“Nuestra primera dotación tardó cuatro minutos en llegar al lugar. Imaginate que después, los bomberos tienen que esperar 20 o 25 minutos más para que llegue la escalera mecánica o el hidroelevador, como trajo Bomberos Voluntarios de Morón”, ejemplificó Cid.

Por otra parte, el presidente de Bomberos Voluntarios de La Matanza puso en valor algunos primeros resultados en las conversaciones con las autoridades, producto de la insistencia de la institución.

“Esto de la venta de nuestro cuartel central produjo que las autoridades nos atiendan y empecemos a trabajar, eso hay que decirlo. Nos han provisto de una batería hace 15 días, de doce cubiertas, de combustible para las unidades. Nos han pagado la tasa del subsidio municipal del año 2019, y ahora están al día. Y posiblemente esta semana adelanten el pago de enero a junio de 2020. Pero aun así, son números muy bajos los que Bomberos está recibiendo” detalló.

“No tenemos los fondos para comprar una escalera mecánica, o los (otros elementos sobre los cuales) le hemos elevado presupuestos al intendente. Por eso se está pidiendo que el Estado actúe en forma inmediata, que nos ayude, y que en un plan de trabajo continuo, como el que presentamos al intendente, de acá a cinco años tengamos todas las unidades renovadas, y un cuerpo de bomberos a la altura de lo que necesitamos”, remarcó.

“Una escalera mecánica, austríaca, marca Rosenbauer, está en 925.000 dólares”, contó.

“Sabemos que, importando de Europa una escalera mecánica usada, muy actualizada, que no es cero kilómetro, pero data de diez años aproximadamente, está en el orden de los 300.000 dólares, cifras para nosotros inalcanzable. Hace tres meses que no podemos pagar los sueldos de los cuarteleros” recordó.