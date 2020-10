“Ha cambiado la forma de vender”, aseguran los comerciantes de Crovara

En los primeros días de aislamiento social por el coronavirus, comenzó a verse una imagen que se fue multiplicando con el correr de los días: carteles en las vidrieras de los negocios con los números de WhatsApp y las redes sociales de cada local. La metodología, que parecía iba a ser momentánea, apenas estaba dando sus primeros pasos. Porque, a más de siete meses de aislamiento social, parece haberse transformado en el principal recurso de venta: es que, a pesar de las flexibilizaciones para que puedan trabajar, los estrictos protocolos no permiten que los productos puedan ser probados o se consuman en el lugar, en casi todos los casos.

En diálogo con El1 Digital, el titular de la Cámara de Comerciantes de Esteban Crovara, Enrique Gardeñez, se refirió al fenómeno provocado por el COVID-19: “Hubo que adaptarse a la venta online y trabajar con las redes. Rubros como el de artículos electrónicos hasta anduvo bien estos meses, principalmente, porque trabajó con las redes”. “Muchos comerciantes debieron adaptarse a las herramientas digitales. Desde la Cámara, fomentamos su uso, sobre todo, en los casos de los comerciantes que no las usaban”, expresó, y aseguró: “Uno de los éxitos del comercio, estos días, ha sido la venta online, se ha cambiado la forma de comercializar”.

No obstante, lamentó que hubo muchos casos en que la adaptación a las herramientas web no dio sus frutos o en los que las características propias de algunos rubros impedía la comercialización, aun, a través de las redes: “Algunos no pudieron hacer nada y cerraron, como gimnasios, restaurantes y salones de eventos”.