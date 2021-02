Habló el dueño de la casa que intentaron usurpar en Villa Luzuriaga: “Detrás de esto hay una organización”, denunció

En la actualidad, Juan Carlos está radicado en Mendoza por problemas de salud. En cuatro oportunidades intentaron ingresar ilegalmente a su domicilio de la calle Jujuy. “No puede ser que me tenga que amurar a la casa para que no se metan más”, enfatizó.

En las últimas horas, rompió el silencio el dueño de la casa que intentaron usurpar en la localidad de Villa Luzuriaga. “Detrás de esto hay una organización compuesta por una inmobiliaria, una gestoría y hasta gente del gobierno porque no puede ser que me tenga que amurar a la casa para que no se metan más”, disparó.

En la actualidad, Juan Carlos vive en Mendoza, provincia en la que se radicó por problemas de salud. “Tengo una pierna amputada y no veo del ojo izquierdo”, contó el damnificado, quien se enteró por los medios de comunicación de un nuevo intento de usurpación.

“Ya son cuatro las veces que intentaron tomarme la casa. La primera fue en diciembre de 2019, la segunda en junio de 2020, la tercera el 4 de febrero 2021 y la última el pasado 6 de febrero”, enumeró con dolor y bronca.

Insólito

Según el relato de la víctima, en uno de los intentos de usurpación, una inmobiliaria llegó a poner un cartel de venta en la propiedad, a pesar de jamás haber contactado ni realizado una transacción con los dueños: Juan Carlos y su hermana.

“Lo que hicieron es simular la venta de mi casa para engañar a los vecinos. Una vez, también, les dijeron que yo ya había muerto”, denunció.

Por último, Juan Carlos agradeció la solidaridad de los vecinos de la calle Jujuy, entre Cervantes y Garibaldi, quienes hicieron sonar la alarma y llamaron a la Policía al divisar lo que estaba sucediendo, impidiendo así que la camioneta en que se movilizaban los usurpadores, valuada en más de 6.000.000 de pesos, entrara a la casa. “Gracias a los vecinos la casa no está usurpada”, cerró.