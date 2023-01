Habló el hombre que hizo manejar a su hijo de siete años: “Me equivoqué, voy a asumir las consecuencias”

“Asumo mi irresponsabilidad. Hace muchos años que manejo y es la primera imprudencia e irresponsabilidad (que cometí). Me hago cargo de lo que hago. Sé que está mal. En el momento, lo vi al nene que se estaba durmiendo. Le dije ‘no te duermas, haceme compañía que ya llegamos’. Y me dijo ‘pero estoy aburrido’. Entonces le digo ‘bueno, vení y manejá’. Se me cruzó eso por la cabeza, y lo pasé al lado (NR: al asiento del conductor). No es que lo dejé solo. Fueron dos kilómetros en los cuales por ratitos nomás le soltaba el volante y lo volvía a agarrar. Eran segundos. Cuando él me dijo ‘dale, vení vos’ y yo le dije ‘no, dale’ (…) ahí nomás se lo saqué”.

“En ese momento no pasaba nadie, estábamos prácticamente solos en la Ruta 205. Observo que no venía nadie (…). Habrán sido menos de dos minutos en los cuales le cedo el lugar a él. Acepto mi irresponsabilidad, pero siempre tuve el control yo al lado. En ese momento que empiezan a pasar los autos, fue cuando ya lo saco del volante, del asiento donde estaba, y ahí se terminó todo. No fue mucho tiempo porque apenas habíamos pasado la rotonda de Cañuelas. Vi para todos lados que no venía nadie, y cuando empezaron a circular los vehículos enseguida lo saqué”, contó, en diálogo con Telefé Noticias.

Viralización y conflicto familiar

Asimismo, Vanegas manifestó que asumirá “cualquier responsabilidad” de lo que pase con su licencia. “Me voy a hacer cargo de la imprudencia que cometí. Si bien esta imprudencia al volante no tiene que ser cometida por ningún chofer profesional, y así no sea profesional, estaría bueno saber por qué ese video, que tiene como seis meses, llega a los medios, quién lo sube y cuál es el propósito de que me saquen la licencia, me quede sin trabajo, o el propósito que tenga esta persona no solamente conmigo, sino con mi familia”.

En este sentido, Vanegas aclaró que él filmó el video, pero fue enfático en señalar que no lo subió “a ninguna” red social. En este sentido, responsabilizó a su cuñada por la difusión y viralización del video, a raíz de un conflicto familiar que, según Vanegas, está también judicializado.

“(Al video) lo filmé yo. En ningún momento subí ese video a las redes, porque sabía lo que iba a pasar si lo subía. No lo subí a ninguna clase de red social. Se lo pasé a mi suegra. Mi cuñada se lo sacó del celular a mi suegra para tenerlo ella en su celular. Y llegado este momento, en el cual se siente acorralada por lo que estamos pasando, lo expuso públicamente para arruinarnos la vida más de lo que lo viene haciendo. A pesar de haber querido matar a la madre”, acusó.

Hablar con la familia

Consultado por cómo habló de lo ocurrido con su familia, Vanegas contó: “En mi casa mi esposa también me dijo de todo, como vas a hacer una cosa así, esto está mal, sabes que te puede traer problemas. En ese momento le dije bueno, ya está, ya pasó, por eso lo saqué, fue una imprudencia, una irreponsabilidad, todo lo malo que se le pueda llamar, lo reconozco, lo asumo y me hago cargo”.

“(También) hablé con mi hijo. Le dije vas a aprender a manejar llegado el momento, sos muy chiquito todavía, date cuenta que te cuesta llegar a los pedales. Todo lo que se ve en el video, después se lo mostré, y le dije esto está mal, esto no se hace. Yo aprendí a manejar cuando ya tenía bastante edad. Llegado el momento vas a aprender, le dije. Me equivoqué, pido disculpas nuevamente, voy a asumir las consecuencias”, insistió.

Consecuencias

Vanegas no sólo tiene sus dos licencias inhabilitadas, con un nuevo examen psicofísico pendiente para determinar su aptitud al volante. También deberá afrontar la intervención de un juzgado de familia, a instancia, de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. En este sentido, también se manifestó dispuesto a ser evaluado en cuanto a su aptitud como padre. “Estoy dispuesto a todo. Creo que nadie nace sabiendo ser padre. Eso lo vamos pasando a través del tiempo, con las cosas que nos van pasando. No tengo problema. Me considero un buen padre, amo a mis hijos. Mis hijos se lo van a decir. Mis hijos también me aman. Con solo escucharlos, se van a dar cuenta que no soy mal padre. Tengo dos hijos, una nena y un nene. Tengo 29 años, manejo desde los 17, nunca tuve un accidente de tránsito. Nunca tuve ningún problema en la calle… lamento mucho lo sucedido, ahora en este momento me doy cuenta”, concluyó.