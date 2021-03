“Hay cosas que pide la sociedad que sería bueno modificar, pero estamos avanzando”, dice una fiscal de Género matancera

En una entrevista con este medio, la titular de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género, Violencia Familiar y Delitos contra la Integridad Sexual N° 2 de La Matanza, Analía Córdoba, opinó acerca del reclamo de una reforma judicial con perspectiva de género que se reavivó a partir del #8M y el camino recorrido en esa dirección desde el Ministerio Público Fiscal del Distrito.

En el marco del último Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el pedido de una reforma judicial feminista fue una de las reivindicaciones que más resonancia tuvo desde los movimientos de mujeres durante la manifestación del #8M, aunque también fue replicado en otros ámbitos, y hasta tomado por el Presidente, Alberto Fernandez, quien ratificó su intención de “convertir la lucha contra la violencia de género en una política de Estado y de la sociedad toda”.

Pero, ¿cómo se asume ese reclamo desde la administración de Justicia?. En una entrevista con El1 Digital, la titular de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género, Violencia Familiar y Delitos contra la integridad sexual N° 2 de La Matanza, Analía Córdoba, reconoció esa demanda social, aunque destacó que, desde el inicio del trabajo especializado en la temática, en enero de 2013, se ha “avanzado bastante”.

La fiscal Córdoba cuenta con una vasta experiencia en el Poder Judicial y llegó a encabezar también la Ayudantía de Delitos conexos a la trata de personas, grooming y pornografía infantil. Es así que, como una de las voces autorizadas en el Distrito en materia de investigación de delitos por motivos de género, la funcionaria repasó los mecanismos judiciales existentes para combatir la violencia machista y los recursos de asistencia a las víctimas con los que se cuenta en el Municipio. El trabajo de su unidad se reparte con el de otras cuatro fiscalías especializadas –la última se incorporó hace un año- que atienden las 24 horas, con guardias de una semana cada una.

A partir del femicidio de Úrsula Bahillo, y como parte de los discursos oficiales del Día de la Mujer Trabajadora, tomó más fuerza el reclamo de una reforma judicial feminista, ¿hay un reconocimiento de esa demanda social hacia adentro del Poder Judicial?

Trabajando desde adentro, te puedo decir que, cuando nosotros arrancamos, nos costó mucho cambiar y poder ir ampliando para el resto, tanto a nuestros compañeros como a otros titulares, la perspectiva de género. Pero hoy, en esta Departamental, la mayoría de los jueces de Garantías otorgan las detenciones, incluso, en los delitos que tienen poca pena, que es el mayor problema que tenemos, porque el Derecho Penal te indica la pena del delito que se comete pero el Procesal te indica de qué manera llegar a pedir una detención y en qué circunstancia. Nosotros estamos en el medio y tenemos que cumplir lo que dicen los dos. Entonces, por ejemplo, para poder pedir una detención, hay una escala penal a partir de la cual es un delito amerita una prisión y, en muchos hechos que suceden en un contexto de violencia de género, el monto es muy pequeño.

Pero, hoy, la verdad es que nos sentimos acompañadas en el trabajo diario, porque los jueces de Garantías otorgan las detenciones, obviamente, si se reúnen todos los requisitos y la investigación lo amerita. Muchas causas van a juicio y quienes se encargan de los juicios tienen bastante trabajo. No es que no se trabaja, al contrario.

Cuando una escucha el tema y piensa si corresponde o no la reforma, sí, hay un montón de cosas que quizás estaría bueno modificar para que lo que la sociedad pide tenga su reflejo en el Estado. Pero la realidad es que hemos avanzado bastante. Nosotros no hacemos prevención, actuamos ante un hecho consumado, porque nuestra función es esa y tenemos que manejarnos en cuanto a lo que dice el Código Penal. Pero buscamos la manera, más allá del hecho consumado, de analizar y poder ver toda la dinámica de casa caso.

¿Cómo actúan desde la fiscalía ante una denuncia?

Por lo general, una mujer va a hacer una denuncia a una comisaría. Antiguamente, solo se tomaban las denuncias, cuando una mujer era víctima, en las Comisarías de la Mujer. Era la antigua pelea. Ahora, hemos avanzado y, desde 2019, se logró, por una resolución ministerial, que todos tomen la denuncia porque somos servidores públicos y ellos (por la Policía) tienen la obligación.

Tenemos el sistema coordinado; cuando la denuncia ingresa, la denunciante se va con un número de registro, ese número se junta con el Ministerio de Seguridad y Procuración y a nosotros nos ingresa directamente. Cuando la comisaría carga la denuncia, yo ya veo cuál es y arrancamos. Estamos tratando de evitar el tema del papeleo y todo este último año nos vino bastante bien poder manejarlo de otra manera. Desde las comisarías, se empieza a dar aviso de las denuncias que hay, entonces interviene también la Secretaría de la Mujer para ver de qué manera puede contener, si tienen que hacer algún tipo de presentación, o consultar acá o al Fuero de Familia. Nosotros recibimos los delitos penales, nuestro rol es poder hacer la investigación para acreditar cuál es el delito y, en razón de eso, poder pedir la medida que se considere, si es una detención o una exclusión del hogar. Trabajamos articulados.

En esta fiscalía, entra la denuncia, yo voy leyendo y viendo quién necesita una intervención con urgencia, aunque todos los casos son delicados. A cada mujer la derivamos, primero, a la psicóloga que trabaja en cada unidad, como para que pueda tener una mirada distinta, contenerla y prepararla para que podamos charlar y centrarnos en el delito que estamos buscando. Acá, se hace la primera intervención, a los efectos de lo que es la investigación, y también en cuanto a contención.

La Provincia anunció, el 8 de marzo, como parte de un plan integral, que contempla una ampliación del uso de la tobillera electrónica para los agresores con control satelital en casos de alto riesgo para evitar que todo el peso recaiga sobre las víctimas de violencias. ¿Cómo lo ven?

Hay una realidad; el botón de pánico no es la solución. Es una medida de protección que podemos tener para resguardar y estar a la espera de que no suceda nada. Está buena la idea de que se dé vuelta, que no pese todo sobre la víctima, que sea la que tiene que dar aviso. Creo que el funcionamiento es al revés, ante el acercamiento del agresor, que haya una advertencia. Al botón no lo tomo como si fuera una medida exclusiva y que va a impedir que el hombre no se acerque nunca más. No era la solución, ¿qué tranquilidad le vas a dar de llamar si todo no funciona bárbaro? La solución es conseguir acreditar el hecho y poder someter al agresor al proceso penal.

La realidad es que todavía no sabemos cómo lo van a instrumentar con el Poder Judicial, no nos han informado cómo sería ni cuántas van a derivar para este Distrito, pero ojalá vengan pronto. Hasta ahora, teníamos el botón antipánico, que en La Matanza funciona a través de un convenio entre Municipio y las fiscalías y quienes dan la orden de otorgamiento son los Juzgados de Familia. Hace bastante tiempo que no hay botones, entonces existía una línea telefónica que suplía ese dispositivo para poder dar cierta protección a la mujer mientras se buscaba al agresor en los casos de alto riesgo.

El año pasado, hubo una reunión con la ministra de la Mujer de la Provincia (Estela Díaz) y se hizo mención a esto y, la semana pasada, en la Mesa Local, se nos anunció la línea 0800 municipal (se va a lanzar este martes) para asistencia, como lo es también la línea 144. Cuando la mujer está más contenida o más acompañada, siempre está la posibilidad de que se anime y pueda denunciar.

Mencionaba que participó del relanzamiento de la Mesa Local de Prevención y Erradicación de la Violencia de Género ¿Hubo un planteo del trabajo conjunto para este año?

En La Matanza, ya había una Mesa Local hace bastante donde participábamos, pero, en una época, dejó de hacerse. Este año, la idea es ahondar porque cuando hay más comunicación el trabajo resulta mucho mejor. Veía en la Mesa que hay un montón de organismos que uno se pierde en la cantidad de trabajo. Yo me encargo de dar la contención al menor o a la mujer en la primera instancia y después, quizás, requiera cierta atención, como trabajar en algún grupo de apoyo o lo que fuere, y ahí es donde interviene la Secretaría de la Mujer.

Las capacitaciones en el marco de la Ley Micaela, ¿están llegando al ámbito judicial local?

Hemos tenido varias. En su momento, hubo en la Oficina de Violencia Domésitca (OVD) de Nación que, en sí, no eran de la Ley Micaela, sino que habían sido dispuestas por la ministra de la Corte Suprema de Justicia, Carmen Argibay. Después, eso se replicó en todos los Departamentos Judiciales. Nosotros tuvimos en la sede de Magistrados y Funcionarios y, después, con respecto a la ley, todos los años, desde la Procuración, tenemos cursos obligatorios virtuales para los empleados y funcionarios.

El femicidio de Úrsula fue una muestra más de la falta de respuesta y acceso a la Justicia por parte de las víctimas de violencia machista. ¿Con qué mecanismos cuenta el área para proteger a las mujeres y las diversidades?

Desde el lado de la fiscalía, por lo menos en la que está a mi cargo, lo primero que hacemos es la escucha a través de la psicóloga, de manera telefónica, y desde noviembre se habilitó la atención al público y también vamos citando acá. A la par, empezamos a investigar para acreditar ese delito, buscar al responsable y, en base a eso, pensar qué medidas se pueden disponer respecto a él: si corresponde una detención, indagarlo y que quede procesado y, después, si cumple con todos los requisitos, poderlo llevar a juicio oral. En el medio, más allá de que está la Secretaría, está la línea 144 a la que acude mucha gente y está en comunicación también con nosotros.

De la OVD también reciben denuncias que corresponden a la Departamental y la comunicación también las hacemos por mails. La Secretaría, a veces, también hace la primera escucha y el seguimiento de la situación. Tenemos varios actores que van colaborando mientras nosotros vamos con el proceso para poder hacer lo que corresponde en cuanto a acreditar el hecho y encontrar al responsable.

En esta Departamental, tenemos un acuerdo entre los fiscales, que quien primero toma contacto con la problemática de una víctima, más allá que después la víctima haga otras denuncias y recaigan en otra fiscalía, esa primera intervención es la que atrae al resto de la denuncia. La idea es poder tener una mirada integral de esa problemática, de ese delito en cuestión, de esas partes y poder actuar en consecuencia.

¿Qué indican las estadísticas locales en cuanto a la gravedad de estas violencias?

En el último turno, en febrero, tuvimos 100 denuncias de índole familiar, 97 de cuestiones de género en el marco de noviazgo, pareja y matrimonio y 16 abusos. En este último tema, a partir de la pandemia, como teníamos causas con imputados ya detenidos, y con menores víctimas que ya estaban en condiciones para poder dar su declaración bajo la modalidad de las Cámara Gesell, somos los únicos que pudimos implementar, desde diciembre, todo un dispositivo usando nuestras oficinas y los recursos que teníamos. En Provincia, era muy controvertido porque teníamos resistencias de los asesores de menores en que se trajera a La Matanza a un menor con el pico de contagios. Y desde la Fiscalía General se hizo un protocolo para la recepción.

¿Dónde se registra la mayor cantidad de denuncias?

Las Comisarías de la Mujer de Virrey del Pino se llevan la mayor cantidad, al igual que la de San Justo, porque viene mucha gente que desconoce, todavía, que hay comisarías en el sur del Distrito y les terminan recibiendo la denuncia igual. Tienen cantidad, pero son hechos más complicados. También, casos de mujeres muy chicas se ven mucho más últimamente, además de los noviazgos violentos. Luego del caso de Úrsula, me llamó la atención que se presentaron muchas denuncias de hechos sucedidos años atrás. Denunciantes que se presentaron en razón de lo que fue su femicidio. La exposición de este caso es lo que pudo provocar que las chicas se animen mucho más a denunciar.

¿Se cumple la paridad de género en la Justicia?

Nosotros tenemos una fiscal general mujer. Sí hay distintos organismos con lugares predominantemente masculinos. Acá, en las fiscalías especializadas de Género, somos seis mujeres y cuatro varones. En los juzgados de Garantías que trabajan con nosotros, son dos mujeres y cuatro varones.

Creo que recién estamos avanzando. En la parte de instrucción, insisto en que tenemos mucha respuesta en los planteos que hacemos ante los juzgados de Garantías. Todos tienen una mirada muy particular y muy compenetrada con el tema de género. Y lo destaco porque no en todas las Departamentales sucede. A veces, cuesta entender que, si nos salimos de lo que dice la ley, incurrimos nosotros en un delito.