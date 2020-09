“Hay que privilegiar los recursos para salud”, reclama la CICOP

El sindicato forma parte de la Jornada Nacional de Lucha, junto a la FeSProSa “Línea Histórica” y la Mesa de Salud del AMBA, que se llevará a cabo este jueves por la mañana con diversas actividades locales, principalmente, por medio de redes sociales.

Este jueves por la mañana, el sindicato de profesionales de la salud CICOP, las organizaciones de la FeSProSa “Línea Histórica” y la Mesa de Salud del AMBA llevarán a cabo una Jornada Nacional de Lucha en Salud para visibilizar, una vez más, los reclamos de los trabajadores del sector en un contexto de pandemia creciente “por paritarias, más personal y partidas de emergencia”.

En comunicación con El1 Digital, el vicepresidente de la CICOP, Fernando Corsiglia, explicó: “Exigimos la convocatoria a paritarias. El Gobierno (provincial) ha incumplido el acuerdo anterior, que planteaba volver a convocar en junio, y estamos en septiembre. Nuestra situación es acuciante en relación a salarios y condiciones laborales, sobre todo, en este momento, donde estamos haciendo frente a una incesante cantidad de pacientes a partir de la pandemia de coronavirus”. “Entonces, entendemos que hay que privilegiar los recursos para salud, los salarios de los trabajadores de la salud; eso no está sucediendo y es el eje central del reclamo”, remarcó.

La jornada de lucha tendrá características especiales, ya que no habrá cese de actividades. “Tendrá características de acciones locales. Esa será la expresión que podemos desarrollar en esta etapa, debido a la pandemia. Tenemos un número importante de trabajadores fuera de la atención, por contagios o por aislamiento, y los que están, están dispuestos a seguir sosteniendo esa atención”, remarcó Corsiglia.

Así, el vicepresidente de la CICOP detalló: “En varias de nuestras seccionales, en varios de nuestros hospitales, entre ellos el Belgrano de San Martín, el San Martín de La Plata, Florencio Varela, entre otros, estaremos haciendo actividades que tengan que ver con expresar nuestro reclamo y la necesidad de que el Gobierno provincial y alguno de los gobiernos municipales en donde tenemos actuación nos brinden la respuesta que necesitamos para seguir haciendo frente a la situación”.

En el caso de La Matanza, el facultativo comentó a este medio que el hospital Paroissien llevaba a cabo, este miércoles, una asamblea para determinar qué características tendría el accionar a concretarse en el establecimiento. “También se desarrollarán asambleas en buena parte de los lugares, pautadas en la mayoría de nuestros hospitales. Dependerá del volumen y la devolución si se harán expresiones más públicas o no. Estaremos haciendo acciones mediáticas desde la mañana, pero sin una actividad central”, comentó Corsiglia.

Asimismo, repasó: “Tenemos afiliados unos 15.000 trabajadores del ámbito provincial, municipal e, inclusive, nacional. En la Provincia, hasta el jueves 3 de septiembre, había 16.000 trabajadores de la salud infectados, sumando el ámbito provincial, municipal, estatal y el privado. Y, al día de hoy, tenemos que lamentar 75 fallecimiento de trabajadores del sector de salud”.

Salarios atrasados

Además, Corsiglia detalló que “el salario de bolsillo llega a ser de 46.800 pesos para el trabajador que inicia tareas profesionales en el sector público de la salud, por 36 horas de labor”. “La mayoría de nuestros salarios están entre 50.000 y 60.000 pesos. Eso genera pluriempleo, la necesidad de tener dos, tres y hasta cuatro trabajos en la semana, y ha sido parte de lo que ha generado la situación de contagios en nuestro sector”, remarcó. “La situación es muy problemática, muy angustiante, salarios muy bajos. Enfermería tiene salarios levemente por encima de los 30.000 pesos, y son quienes están siendo más afectados por los contagios”, subrayó.

Por el momento, la CICOP advierte que el Gobierno bonaerense “incumplió” el acuerdo paritario, con distintos sectores estatales que efectúan el mismo planteo. Solamente ponen en valor que, en la única paritaria estatal del año “donde no hubo acuerdo”, se avanzó en el pago de un bono de 4.000 pesos. De allí que critiquen el incremento salarial en ciernes para los policías bonaerenses. “Es cierto que es inadmisible el anuncio de un aumento, sea cual fuere, en este caso el policial, sin atender las necesidades del conjunto de los trabajadores estatales y, en particular, los sectores esenciales, que son de algún modo los que vienen sosteniendo la tarea diaria de pelear contra el coronavirus, en particular en salud”, enfatizó Corsiglia.

También en los distritos

Esta situación se agrava a nivel local. “Si nosotros tenemos esa situación tan problemática en lo que hace a salarios y condiciones de trabajo en la Provincia, esto se hace aun más flagrante en la mayoría de los municipios. De hecho, en algunos lugares hay entre 10.000 y 15.000 pesos de diferencia, menos, en el salario inicial de muchos de los sectores municipales”, marcó Corsiglia. En este sentido, señaló que “hay mucho trabajo desarticulado, en donde en las dependencias municipales se ha pasado por encima a los equipos de salud que están en el territorio, que son los que más conocen lo que sucede en los barrios y lo que le pasa a la gente en el día a día. Muchas veces, se terminan enterando semanas después de conta gios”, apuntó.

“No contar con ese recurso tan valioso, y al mismo tiempo no incorporarlo dentro de la red de atención, es un déficit enorme. Nosotros creemos que se podría trabajar muchísimo mejor contando con ese recurso y, por supuesto, valorándolo a partir de generar mejores condiciones de trabajo y salariales”, concluyó el referente de la CICOP.