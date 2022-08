Historia de superación: fue baleado en un pie, no se rindió y, ahora, se clasificó a la final de los Bonaerenses

El alumno de la carrera de Educación Física en la Universidad Nacional de La Matanza y operario de la fábrica Mercedes Benz fue noticia hace unos años, pero no por sus logros deportivos sino porque recibió un disparo en el pie, en un hecho de inseguridad.

“Esa mañana había ganado en una competencia en Las Heras y era todo alegría, pero a la noche, cuando llegué a casa, me abordaron cuando bajé del auto. El tiro entró por debajo del dedo chiquito y salió. Estuve como dos o tres meses recuperándome, después vino la pandemia y cuando comencé a entrenar, me molestaba al correr porque salió como un callo y me pinchaba. Pero por suerte no me afectó en movilidad ni nada de eso”, le contó Oscar a El1 Digital.

En este 2022, cuando se afrontaba a realizar una temporada con varias competencias, también tuvo que parar… “A principio de año fui a Mendoza de pretemporada, me agarré Covid y no pude entrenar. Después me lesioné dos veces; tuve dos contracturas fuertes que me pararon un par de meses. Por eso me emocioné un poco cuando gané y me clasifiqué a los Bonaerenses, algo que para mí era muy importante”, explicó Hidalgo, quien siempre quiso ser un deportista de elite pero, otras necesidades, le impedieron cumplir ese desafío.

“De chico corría pero tuve que dejar porque necesitaba trabajar. Hace 20 años, acá en Virrey del Pino era todo un poco más difícil; y ni hablar de tener un par de zapatillas exclusivas para correr. Cuando empecé de nuevo, casi a los 30, conocí al que hoy es mi entrenador y comenzamos con las competencias. Ahora se me hace difícil porque siempre corro contra pibes de 25 años o menos, entonces me cuesta, pero le pongo todo de mí”, manifestó el ganador de la etapa Regional de los Bonaerenses y quien, en octubre, representará al municipio, al barrio y a la Universidad en La Feliz.