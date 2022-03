Hospital Equiza: realizan una medida de fuerza en reclamo de «mejores salarios y mejoras laborales y edilicias»

Trabajadores del mencionado nosocomio matancero se encuentran en asamblea permanente. «Tenemos sueldos promedios de 40 mil pesos, es decir, no llegamos ni a la mitad de la canasta básica», denunciaron.

En una entrevista con El1 Digital, Roberto Casal, delegado del sindicato de trabajadores municipales de La Matanza, enumeró los reclamos: «Solicitamos un aumento salarial ya que tenemos sueldos promedios de 40 mil pesos, es decir, no llegamos ni a la mitad de la canasta básica, rosamos la indigencia, con personal de 15 s 20 años de antigüedad. No tenemos personal, funcionamos con guardias mínimas y hoy, por ejemplo, no tenemos médicos, solo atienden enfermeras. Esto ya es una situación calamitosa”, manifestó.