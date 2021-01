Hospital Teresa Germani: trabajadores denuncian falta de agua y que embarazadas están en salas con 37° de calor

Uno de los integrantes del cuerpo de delegados aseguró a este medio que desde el domingo «no hay internación ni guardia ginecológica» por problemas con Aysa. Además, alertan por la falta de aire acondicionado. Hoy marcharon a la municipalidad.

Trabajadores del Hospital Materno Infantil Teresa Germani, de Gregorio de Laferrere, se movilizaron este martes por la mañana al municipio de La Matanza en reclamo de que en el nosocomio no hay agua ni funcionan los aire acondicionados, lo que afectó el normal funcionamiento de la institución.

En diálogo con No Ficción desde la protesta, Nelson Ramos, uno de los delegados del Germani, expresó: “esto viene de hace bastante tiempo, porque hay un problema de Aysa (Agua y Saneamientos Argentinos) en La Matanza, pero no puede pasar en un hospital. Vienen camiones, llenan los tanques pero a los diez minutos no tenemos agua. Y el personal dijo basta”.

Según aseguran desde el cuerpo de delegados del hospital, “desde el domingo no hay internación ginecológica. Anoche tampoco funcionaba el aire acondicionado. Las habitaciones estaban a 37 grados con puérperas o recién nacidos, y familiares haciendo filas para traer ventiladores“.

Ramos afirmó que “todo esto se suma a la falta de insumos, el sueldo precario y la faltas de respuestas de la Secretaría de Salud. Mañana se va a hacer una asamblea en el hospital”. Este medio intentó conocer si desde el gobierno Local están trabajando para solucionar el conflicto, ya que el hospital es municipal. Desde la cartera de Salud por el momento aseguraron “no tener precisiones sobre el tema”.

Fuente: NoFiccionWeb