Huellas Unidas Virrey del Pino, desde el rescate y la asistencia a la concientización

Huellas Unidas es una ONG dedica a ayudar a animales, en especial a los que se encuentran en las calles, brindándoles ayuda y atención, como así también buscándoles un nuevo hogar, pero, además, hacen un arduo trabajo en la concientización del cuidado animal.

Laura, una de las integrantes fundadoras de Huellas Unidas Virrey del Pino, en conversación con Diario NCO contó de qué manera rescatan a los animales, cómo solventan los gastos, la difícil situación económica que atraviesan, además de las muchas tareas de concientización para el cuidado de las mascotas y de los beneficios de adoptar a animales adultos.

La asociación se sostiene, en gran parte, por el aporte económico del grupo fundador, que utilizan parte de sus sueldos para poder llevar adelante la tarea que se propusieron, además de la ayuda que obtienen a través de las donaciones.

El grupo rescata y asiste a animales abandonados, y le busca un hogar, dándolos en adopción, buscando una familia adecuada para cada animal, a través de un formulario, como así también buscan hogares de tránsito, cuyo único requisito es la cercanía a la veterinaria, para poder continuar con los tratamientos que cada animal necesite.

Pero su tarea va más allá de los animales abandonados, sino que también ayudan a las familias que, por alguna razón, no puedan costear los costos de la atención medica de sus mascotas, como así también, trabajan en la concientización de la castración, el uso de la pirotecnia y cascabeles y la importancia de las chapitas identificatorias.

Castración

“Se ven muchos animales sin castrar. Nosotras lo que hacemos, primero, es hacer hincapié en la castración, porque es terminar con un montón de cosas de raíz, y más en esta zona donde hay tantas enfermedades como arliquia, Btb, entonces, se evita todo de raíz con la castración”, aseguró la entrevistada.

A su vez, añadió que “muchas personas creen que necesitan tener, el animal, su primeracría, la primera cría, que el macho no necesita castrarse, otra de las cosas que nos dicen ‘si lo castro el gato deja de ser cazador’, ‘empieza a engorda’ o ‘el perro deja de ser guardián’, son mitos que no son así. Entonces, si, lamentablemente, necesitan informarse más y se necesita también ver, porque también lo que se observa es que la persona que castra, después, cuando ve las mejoras en ese animal, vuelve a castrar. Pero para que llegue a esa primera castración, cuesta muchísimo”.

Laura informó: “Nosotras venimos organizando campañas desde hace un par de años ya. Siempre trabajamos con un equipo de veterinarios de confianza, tratamos de llegar a cada barrio y de que sea lo más organizada posible. Por suerte, asiste la gente, se interesa y va. Son, mayormente, 50 animales se castraron el fin de semana, y bueno, tratamos de que sea siempre en los barrios de Virrey del Pino, lamentablemente no llegamos a todos. Y en estas campañas, castramos a nuestros rescatados también. Siempre castramos al rescatado, al comunitario, al que aparece en la campaña también. Muchas veces aparecen los perros solos, o nos dicen ‘este perro es de la cuadra’”

“Vemos, mayormente, a pedido de la gente que nos dicen ‘vivimos en tal lugar’, ‘acá se necesita’, hay muchos vecinos que tienen intención de castrar, pero, bueno, nos comenta la situación también de las veterinarias y demás, entonces empezamos a buscar lugares donde se puedan realizar, las organizamos y las hacemos”, explicó la entrevistada.

Zoonosis Matanza y un desempeño que deja que desear

La entrevistada afirmó que “seria grandioso que hubiera un hospital veterinario, y que sea gratuito y que funcionara como debería de ser, porque en la provincia de Buenos Aires hay una ley que estipula las castraciones masivas, sistemáticas y gratuitas, y esta ley no se está cumpliendo, y los municipios tampoco dan abasto con la cantidad de castraciones que deberían de hacerse. Zoonosis no se está encargando, Zoonosis La Matanza, por ejemplo, para tener un turno para castración, tenes que sacar turno el último viernes de cada mes, tenes que llamar a partir de las 7:55 y tratar de que te atiendan, no dan más de tres turnos por año, por persona, con lo cual es imposible castrar así”.

Por lo que, continuó:“Si bien es gratuito, no es una castración sistemática, tampoco dan información cuando van el equipo móvil al barrio, que hacen castraciones, pero castran 17 animales, en zonas donde hay muchísimos animales, y muchísimos animales abandonados, donde la gente, realmente, no puede acceder al precio de la castración en una veterinaria. Entonces es un estado que, realmente, hace propaganda de una política que no realiza, porque si, a veces vemos que aparecen folletitos de El Estado Zoonosis en tu barrio, castración, vacunación antirrábica, pero realmente no llega a cubrir la cantidad de población animal que el municipio tiene”.

El uso de pirotecnia y los cascabeles

“Nosotros tratamos de concientizar, hacemos carteles también en nuestras campañas ponemos plaquitas en las páginas, en los estados de WhatsApp, y demás. El año pasado, con las fiestas también hubo un par de rescatados que fallecieron y también lo posteamos en la pagina para que vean que los festejos así se cobran vidas, que los super estresan y, a veces, no resisten. El año pasado fallecieron un par los días de las fiestas, y otros, los días posteriores por el estrés que les había ocasionado, que eran animales que sí, obviamente, algunos ya eran viejitos, y otros no, simplemente el corazón no les resistió del estrés que pasan en ese momento”, reveló la integrante de la asociación.

También, comentó que “otra de las cosas que nosotras también tratamos de concientizar cuando vemos a los animales que asisten a las campañas es el cascabel. El uso del cascabel en los gatos, que la gente todavía no entiende que el cascabel no tiene que ir en el collar que les arruina el sistema auditivo. Eso también es algo para tener en cuenta, y que bueno, que lo recuerden siempre que sea posible”.

Jornada de chapitas para concientizar y disminuir los extravíos

La entrevistada mencionó: “Nosotras todos los años hacemos, mayormente, un día de jornada de chapitas que consiste en, primero, en los días previos a las fiestas, siempre anunciamos en nuestras páginas, en nuestros estados que identifiquen a sus animales, que tengan los recaudos que sean convenientes, que mantengan encerrados, que les pongan las chapitas”.

“Independientemente de eso, todos los años, este año, todavía no organizamos nada, nosé, si vamos a poder, también, por la situación económica, pero los demás años, lo que hicimos también fue regalar las chapitas y también dar ideas, subimos tutoriales de cómo hacer chapitas caseras, tampoco hace falta la gran chapita, en la ferretería vende unas que son de plástico, que nosotras estuvimos repartiendo años anteriores, donde les anotas el número de teléfono y el nombre, y eso va enganchado en el collarcito”, detalló Laura.

Por último, cerró contando que “esa es nuestra manera de concientizar y también de darles ideas, muchas veces vemos tutoriales de cómo hacer chapitas para las mascotas y, por ahí algúnlink que también está bueno, y lo compartimos cosa de que la gente vea y diga ‘que bueno que está’ y que se prevengan también, un poco, los extravíos”.