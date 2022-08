Iba a trabajar y no volvió: desesperada búsqueda de una enfermera de González Catán

Elizabeth di Legge tiene 47 años y falta en su hogar desde el viernes 29 de julio, cuando se dirigía al Hospital Churruca para cubrir una guardia. “Estamos con una preocupación terrible porque ella no aparece”, expresaron familiares. Desde el último viernes 29 de julio, día en que debía cubrir una guardia en el Hospital Médico Policial Churruca Visca de la CABA, no hay noticias de Elizabeth di Legge, una enfermera de 47 años oriunda de González Catán.

A más de 72 horas de la desaparición de la enfermera, su familia viralizó su foto en las redes sociales y exige su pronta aparición. “Estamos con una preocupación terrible porque ella no aparece”, expresó Raquel, suegra de la mujer extraviada, en una nota con El1 Digital. En este contexto, Raquel hizo referencia al último día en que vieron a Elizabeth: “Según mis nietos, ella salió entre las 10 y las 12 de ese día (29/7) rumbo al trabajo, para tomar el Tren Belgrano Sur que la lleve al Churruca (ubicado en el límite de los barrios porteños de Nueva Pompeya y Parque Patricios). Ellos no pueden precisar bien la hora porque como era vacaciones de invierno se acostaron muy tarde y, a esa hora, aun seguían durmiendo. Mi hijo (padre) salió a trabajar de madrugada como lo hace siempre”.

Y agregó: “Nosotros en principio pensamos que ella se quedó en una guardia reemplazando a algún compañero que no había ido, porque eso muchas veces ocurre, pero como el día sábado no se comunicaba, mi hijo llamó al hospital y ahí le avisaron que ella no había concurrido, por lo cual en ese momento él decidió hacer la denuncia y, desde ese momento y hasta ahora, todos estamos desesperados y preocupados sin saber que pensar”.

El esposo de di Legge trabaja en el mismo nosocomio porteño. “Yo soy enfermero también. Ese día entré a trabajar más temprano y ella salió de casa más tarde. Todo indica que salió a trabajar normalmente. Ella viaja en tren, yo no tengo certezas de que se haya subido al tren, por eso pido con tanta desesperación las cámaras de seguridad, porque si ella se tomó el tren se la puede ubicar. No hay muchas opciones de desplazamiento entre mi casa y la estación”, explicó Silvio, marido de la mujer desaparecida, quien, según sus familiares, toma medicación psiquiátrica.

Así las cosas, se inició una causa por “averiguación de paradero” que quedó radicada en la UFI N°3 Descentralizada del Departamento Judicial de La Matanza, a cargo de Matías Folino, quien dispuso que se revisen las cámaras de seguridad de la estación de González Catán y de los alrededores, para tratar de reconstruir el camino que hizo la enfermera desde que salió de su casa.

Según consta en la denuncia, di Legge es de “contextura física delgada, de 1,55 metros de estatura, aproximadamente, de tez blanca, cabello largo hasta los hombros, teñido de color rubio y ojos color marrones”.

Además, la enfermera tiene varios tatuajes en diferentes partes del cuerpo, entre los que se mencionan uno de una estrella que lo lleva en la nuca; una flor y un tribal en las orejas; una cara femenina en el brazo derecho; una paloma en una muñeca, y un corazón en el hombro izquierdo.