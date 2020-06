IFE: cuándo comienza el cronograma de pago para los que no tienen CBU

La ANSeS informó que aquellos beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia que aun no poseen cuenta bancaria, comenzarán a cobrar el bono a partir del 30 de junio. De esta forma, esas personas tienen una semana para crear su cuenta. Cómo sigue el cronograma para aquellos con CBU.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) continúa con el pago del segundo Ingreso Familiar de Emergencia, el bono de 10.000 pesos que el Gobierno nacional otorga a los trabajadores informales y a los monotributistas de las categorías más bajas que no pueden trabajar durante el aislamiento social por el COVID-19.

La metodología de esta segunda rueda tiene algunas diferencias con respecto a la primera, una de las más importantes es que, según se informó hace más de una semana, en esta ocasión, todos los beneficiarios deberán contar con una Cuenta Bancaria Uniforme para que el cobro sea más rápido, práctico y seguro.

En esa línea, la ANSeS dio a conocer que el cronograma de pago para los beneficiarios que no poseen CBU, aun, comenzará el 30 de junio. No obstante, todavía no se definió el calendario completo, de acuerdo a los días correspondientes por terminación de número de documento.

De esta forma, estos beneficiarios tienen una semana para crear su cuenta bancaria. Como explicó este medio, la semana pasada, para la creación no hace falta moverse de los hogares, sino que puede hacerse a través de las páginas web de cada banco. En todos los casos, el trámite es similar y lleva unos minutos.

Otra alternativa que tienen los beneficiarios es ingresar al sitio anses.gob.ar/ife, desde donde, también, se puede crear una cuenta bancaria. En los casos de aquellos que cobraron el primer IFE a través de Cuenta DNI del Banco Provincia, no se debe realizar ningún trámite nuevo, ya que se cobrará de igual modo por esa cuenta.

Cronograma de pago para los que tienen CBU

El cronograma de pago comenzó a principios de mes por aquellos beneficiarios que también perciben Asignación Universal por Hijo y Asignación Universal por Embarazo. Luego, continuó por aquellas personas que cuentan con una CBU desde la primera instancia, etapa que culmina el lunes 29. El calendario continúa de la siguiente manera:

Miércoles 24/06: Documentos terminados en 2 y 3

Jueves 25/06: Documentos terminados en 4 y 5

Viernes 26/06: Documentos terminados en 6 y 7

Lunes 29/06: Documentos terminados en 8 y 9