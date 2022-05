¿INDUCCIÓN?

Las organizaciones se preguntan muchas veces, porque los empleados no realizan sus trabajos como se los piden, ¿porque hay rotación?, porque cuesta conseguir empleados para determinados puestos?, estas preguntas tienen varias respuestas. Una de ellas es que muchas veces no se realizan las inducciones adecuadas. En algunos casos el empleado que ingresa a la organización, firma los papeles en Recursos Humanos, se le explica que tiene un cuadernillo para leer, y luego es derivado a su sector de trabajo. El cuadernillo, quedará en algún cajón, y su futuro jefe le dirá las tareas principales y lo dejará trabajando. Este tipo de escena es recurrente en muchas organizaciones, donde el empleado queda a la deriva, no sabe si puede almorzar, en qué horario o donde se encuentra el baño y hasta puede llegar a tener algún inconveniente por su comportamiento por falta de información.

Los empleados comienzan a trabajar con poca información, no saben a quién recurrir ante determinados temas y cómo realizar procedimientos. Con esta frustración realizan las tareas a su parecer, y a veces pueden incurrir en errores difíciles de reparar, con lo cual se precipita la renuncia,

La organización tiene acceso a una amplia serie de informes de la persona que va a contratar, ya sea que realiza un sistema de entrevistas, exámenes psicológicos, pruebas de conocimiento y hasta se toma contacto con jefes anteriores con el fin de predecir futuros comportamientos del nuevo trabajador. Entonces las empresas, creen que, con la información obtenida, ya pueden predecir y sostener que el candidato elegido será el ideal para el puesto vacante cumpliendo con los requisitos que se hayan definido, olvidando la importancia que tiene la adaptación de este al nuevo puesto. Por otra parte, el trabajador, tampoco tiene conocimiento de la empresa, y sus expectativas pueden llegar a ser exageradas, debe saber qué esperar de la organización, cuáles son los tiempos de descanso, la movilidad, los almuerzos, días festivos, entre otros.

IMPORTANCIA DE LA INDUCCIÓN

La inducción previene muchos problemas en las organizaciones. La claridad de acuerdos, en cualquier inició, aporta expectativas reales entre las personas.

El contrato psicológico que propone Schein, comienza durante el proceso de inducción, donde tanto la empresa como el empleado tendrán expectativas reales, de cómo serán ambos. Es decir que, si como empresa, vemos que el futuro empleado llega tarde a las

entrevistas, no deberíamos valorar la puntualidad, si lo quisiéramos contratar. Lo mismo sucede en la persona, ella ya comienza a tener una idea de la empresa, de acuerdo a como sostenemos el proceso de selección.

Más allá de estas expectativas, interpretativas por ambas partes, es necesario pactar de manera clara y por escrito las políticas que pretendemos llevar a cabo como empresa y los comportamientos que son valorados en los sectores. Por lo tanto, la inducción por parte de Recursos Humanos debe contar con todo lo macro en materia de la organización, políticas generales, días festivos, cartelera en la empresa, que medios de comunicación son utilizados, como nos transportamos, vestimentas, fiesta de la empresa, entre otras.

INDUCCIÓN CLARA

La inducción clara, la llamo, al proceso de socialización de la persona. Donde como área de Recursos Humanos, sabemos que tenemos una doble responsabilidad. En primer lugar, debemos tener en cuenta que paso con la persona que ocupaba ese puesto. Que comportamiento de la persona no fue esperado de parte de la organización, o hizo que no esté más allá. En este sentido podría ser que las reglas no fueron claras, o quizás el empleado esperaba un crecimiento más rápido y por eso se fue, los salarios que ofrecemos son más bajos del mercado, por nombrar algunos. Cualquiera sea el caso es importante que esté en este nuevo contrato psicológico expresado en palabras para que no vuelva a ocurrir.

Una vez que sabemos que pasó y lo podemos tener en cuenta, debemos revisar el manual de inducción que la empresa utiliza, a veces los manuales quedan obsoletos y la empresa no toma el tiempo de actualizarlos. Luego de que creamos que el manual es el adecuado, debemos saber que nos va a tomar tiempo y de esa manera hacer un lugar en la agenda para poder sentarnos con el ingresante a leer el manual, podemos también desde el área explicar todo lo legal que tenga que ver con el ámbito de la empresa y su personal, que convenios legales conviven en la empresa.

Seguirá el rol del jefe que no es menor, este también debe contar con las capacidades adecuadas para poder mostrarle al nuevo empleado como se manejan las personas en ese sector. Nosotros desde el área de Recursos Humanos somos responsables de que los jefes, puedan y tengan herramientas para desarrollar esas tareas. Luego quedará desde nuestra área lo que se puede llamar como, contactos de “adaptación”, alguna llamada pactada a los 15 días de ingreso luego al mes, para saber cómo se encuentra en el puesto.

CONCLUSIONES

Las inducciones traen beneficios en ambos sentidos, las empresas pueden saber con qué personal cuentan, y el nuevo empleado tendrá conocimiento de su lugar de trabajo.

Mediante una clara reunión en el área de Recursos Humanos, con un manual de inducción y el descriptivo de puesto, explicados, se disminuyó la incertidumbre del nuevo trabajador y las expectativas suelen ajustarse más a la realidad de la empresa.

Desde el punto de vista de la empresa podemos esperar una menor rotación de personal, y una adaptación más rápida de los empleados. Por lo cual el nuevo trabajo será más productivo en menor tiempo, ya que disminuyen sus errores por desconocimiento.

Lic. Bessone Ma. Paula

Lic. En Relaciones de Trabajo