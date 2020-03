Información para evitar el contagio y propagación del Coronavirus

La Municipalidad de La Matanza, continúa brindando información sobre todas las medidas preventivas destinadas a evitar la propagación del Coronavirus, en esta oportunidad es como evitar el contagio si una persona puede estar infectada y no saberlo.

Si una persona se contagió en la calle y no lo sabe, porque no tiene ningún síntoma, se convierte en lo que se denomina un PAND (Portador Asintomático No Diagnosticado). Esta persona o PAND o portador del virus, puede contagiar, sin saberlo a 3 personas, convirtiéndolos a ellos también en PAND, quienes a la vez contagiarán a 3 personas más cada uno. O sea que directamente un PAND es el responsable del contagio de tres personas, pero indirectamente también es el responsable del contagio de muchas otras más.

Es por eso que se hace absolutamente indispensable evitar el contagio, porque existe un límite de pacientes que se pueden atender a la vez en un país, y el PAND que disemina el virus provocaría una cantidad de pacientes que harían colapsar el sistema sanitario, ocasionando la muerte de personas que podrían haberse salvado, incluso el mismo puede ser víctima fatal.

Como evitar convertirse en un PAND

En primer lugar y lo que hasta ahora ha funcionado con mayor efectividad: quedarte en tu casa voluntariamente para no contagiarte y no contagiar, eso puede salvar miles de vidas. “Si No Es Indispensable NO SALGAS DE TU CASA por favor”.

Si tienes que salir: para que el sistema de salud no colapse es fundamental reducir los PANDs. Por eso, si debes salir, hazlo respetando las siguientes pautas, pero “insiste todo lo que puedas y recomienda a otros para quedarte en tu casa, tu casa es 100 % segura”.

¿Qué medidas tomar si debemos salir?

• Mantener una distancia de las otras personas, si es posible de 4 metros.

• Si no puedes mantener distancia, piensa en mascarillas reusables de algodón (como tshirts) y lentes.

• Todo el tiempo que estés fuera de tu casa aplica las medidas de higiene, lavando tus manos con agua y jabón por 30 o 40 segundos y evita tocarte nariz, ojos y boca con ellas sin lavar.

• Si no tienes acceso a un lugar para lavarte las manos usa alcohol en gel.

• Se consiente de todo lo que llevas a tu casa, lo desechable, deséchalo y lo lavable, lávalo. Las bolsas plásticas solo reúsalas para desechar basura y la reutilizables lávalas.

• Crea un protocolo de entrada a tu casa.

• Quítate los zapatos y llévalos a un área definida para ellos

• Trata de llegar hasta el baño sin tocar nada.

• Deposita la ropa sucia en un cesto dedicado para eso en el mismo baño. Coloca una bolsa plástica en el cesto para contaminar lo menos posible.

• Lávate y ponte ropa limpia. Después de esto ya puedes caminar libremente por tu casa y tener contacto con tu familia.

Ante la presencia de síntomas comunicarse al 107, al 148 o al 0800-222-1002.

Para denunciar a quienes violen la cuarentena comunicarse al 4441-3551 o al 134.